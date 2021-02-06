鴻海首次線上尾牙落幕 百萬現金獎20名加碼至47名
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-06 18:06:55
由於本土疫情延燒影響，鴻海集團成立47年來首次舉行的線尾牙，於今（6）日下午5點正式落幕，執得注意的是，由於是鴻海第47年，員工最大獎100萬現金獎更從20位一路加碼到47位，現場call out獲獎員工，成功接起電話更繼續加碼送手機。
同時，為了增加同仁線上線下互動樂趣，今年新增「Lucky Ball」玩法，讓員工選擇幸運數字，現場抽出，得獎者可以獲得價值百萬元的購物點數。董事長劉揚偉和創辦人郭台銘更透過科技化視覺效果輪流現身致詞，展望2021，鴻海將繼續秉持「永續經營=EPS+ESG」的理念，以「3+3」作為集團重要的長期發展策略。因應疫情，鴻海將每年嘉年華會的傳統，首次改為線上舉辦，由Amazon Web Services（AWS）專家擔任技術顧問，提供架構、效能與執行建議。回顧2020年，鴻海年營收達到新台幣5.356兆元，在全球大環境受疫情影下，繳出年增0.31%的穩健成績。同時，集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」三階段短、中、長期計畫，也逐步落實中。其中，透過佈局「3+3」三大核心技術與三大新興產業。員工最大獎現金獎100萬更從20位一路加碼到47位，現場也call out獲獎員工，成功接起電話更繼續加碼送手機。同時，為了增加同仁線上線下互動樂趣，今年新增「Lucky Ball」玩法，讓員工選擇幸運數字，現場抽出，得獎者可以獲得價值百萬元的購物點數。有別於以往，今年嘉年華會抽獎根據員工滿意度調查調整，大幅提加現金大獎的名額，總金額高達數億元。眷屬獎也比照往年傳統，將於本日抽出，並且以香信app短訊通知，讓線上觀看的同仁眷屬一起同樂，分享抽獎的樂趣。郭台銘致詞時說：「我還是一句老話，沒有不景氣、只有不爭氣。我一直鼓勵年輕人，為自己爭取機會。」各個國家政府對於紓困的力道，也會隨著時間有些疲軟，有些產業會受惠於疫情，像是3C產業、生技健康產業等，但其他各行各業，面臨的挑戰是巨大的，所以應該要抱持審慎及如履薄冰的態度來因應市場的變化。