罷捷宣告失敗！林濁水指「票數藏問題」：對立明顯惡化
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 18:33:23
高雄市鳳山區議員黃捷罷免案於今（6）日舉行，約於晚間5點48分，最終統計出同意罷免票共計55,394票，不同意票則為65,258票，罷捷宣告失敗！對此，前民進黨立委林濁水也在第一時間發文表示「罷黃果然不得人心」，但也指出同意與不同意票數間的差距，代表著藍綠對立明顯惡化。
高雄市議員黃捷罷免投票於今日舉行，總投票人數共12萬1110人，投票率為41.54%，中選會公告開出的同意票總計為55,394票，不同意票為65,258票，由於罷免黃捷需超過7萬2,892人投下「同意罷免」票，且票數要多於「不同意罷免」票數，因此罷免門檻未達到標準，宣告罷捷失敗。對此，前民進黨立委林濁水於臉書上發文，表示罷黃果然不得人心，指出不會過雖然在意料之中，但林濁水分析，像黃捷這樣的議員，罷免票居然被衝到超過5萬5，「比生毛帶角的黃國昌多1萬5千票。可見藍綠對立明顯惡化。」事實上，林濁水先前曾表示非常同情黃捷必須耗盡心神對付罷免，認為「罷免行政首長與罷免議員的不同」，盼罷免不要淪為「報復的工具」，痛批「高高在上不食人間煙火的無知民粹領袖為什麼不肯稍稍研究一下西歐民主制度的發展，就在魯莾，無知，自我中心主義之下，自以義地非修選罷法不可？」（編輯：陳雅雲）