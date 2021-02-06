黃捷順利擋下罷免 林昶佐喊話國民黨：夠了吧！適可而止
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 18:58:08
高雄市鳳山區議員黃捷罷免案於今（6）日舉行，最終中選會公告的同意罷免票共計55394票，不同意票為65258票，黃捷順利打贏這場罷免保衛戰，成功守住議員席次。對此，無黨籍立法委員林昶佐表示，「鳳山的報復性罷免終於被成功阻擋，請國民黨與有心人士適可而止，不要再惡意操作罷免與公投」。
高雄市議員黃捷的罷免投票案，中選會公告總投票人數共12萬1110人，投票率為41.54%，開出的同意票總計為55,394票，不同意票為65,258票，由於罷免黃捷需超過7萬2,892人投下「同意罷免」票，且票數要多於「不同意罷免」票數，因此罷免門檻未達到標準，罷免宣告失敗。而一路力挺黃捷、今日上午更陪黃捷前往投票的林昶佐也在臉書發文慶賀，高呼「台灣團結！鳳山勝利！」認為「鳳山的報復性罷免終於被成功阻擋，請國民黨與有心人士適可而止，不要再惡意操作罷免與公投」。林昶佐先是感謝黃捷與捷辦的信任，接著點名許多幫忙的朋友，包括「蔡英文總統的積極呼籲、在地許智傑委員、趙天麟主委、二〇四六台灣、台灣基進、高雄WE CARE...等各方友軍的團結合作，當然還有所有高雄鳳山的鄉親們」。林昶佐隨後話鋒一轉，向國民黨喊話「夠了吧」，更強調「如果你們還要繼續為了一黨之私、惡意操作罷免與公投來割裂台灣、傷害民主，我相信本土進步陣營、年輕世代會一次次集結，阻擋你們拖垮這個國家，團結守護台灣，讓台灣繼續進步」。（編輯：倪浩軒）