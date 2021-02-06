保「捷」成功！罷免案未過 黃捷淚謝鳳山隊
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-06 19:09:09｜2021-02-06 19:28:24
無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票案已於今（6）日下午4點結束，黃捷下午待在民進黨立委許智傑的服務處，關心開票狀況。最後開票結果顯示，同意罷免票共計55,394票，不同意票為65,258票，罷捷案並未過關。傍晚6點，黃捷出面感謝支持者，激動落淚，數度哽咽到說不出話來。黃捷向選民宣布，明天過後還是鳳山區的議員，她也淚謝所有「鳳山隊」的民代、市民的支持，並感謝總統蔡英文和高雄市長陳其邁，更特地替下一個面臨罷免的市議員高閔琳加油。
中選會指出，今天的投票率達41.54%，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5,391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5,261票，僅佔45.80%，無效票為458票。罷免案並未過關。在開票過程中，不同意票一路領先，讓綠營吃了定心丸。投票結果出爐後，晚間6點，黃捷在立法委員許智傑、趙天麟、林昶佐，和議員鄭光峰、林智鴻、陳慧文、張漢忠、高閔琳，及台灣基進新聞部主任張博洋等人的陪同下，一同出面向所有的鳳山人道謝。黃捷感謝鳳山隊的大家長許智傑、老大哥林昶佐、2046台灣的夥伴、民進黨高雄市黨部、高雄市議會民進黨團、台灣基進等不同黨派朋友的支持，和她站在一起。對於報復性罷免，黃捷強調，不希望讓這個仇恨的氛圍繼續在台灣蔓延，鳳山人用行動在這裡止住了仇恨、止住了報復，但還有一些地方是很艱困的，她也特別替面臨第二階段罷免連署審查的議員高閔琳加油，「鳳山守住了、岡山也要守住」。許智傑表示，如果台灣的社會持續用意識形態，到藍色的選區找綠色的議員來罷免，綠色的找藍色選區的議員來罷免，這樣子下去好嗎？難道台灣的社會要一直製造這樣子的動亂嗎？他奉勸國民黨不要再玩這種的遊戲，不要再擾亂台灣的社會，讓台灣社會回歸正常。趙天麟則說，現在台灣在防疫當口，正是社會需要團結的時候，衷心希望國民黨的朋友一定要懸崖勒馬，不管是接下來會面對罷免挑戰的高閔琳，或者是立委吳思瑤、陳柏惟、蔡適應，這樣的作為本質上都是報復性的，他要再一次要告訴國民黨的朋友，「真的要適可而止，到這邊就停下來，好不好？」立委林昶佐則批國民黨「適可而止、到此為止、夠了」，如果要繼續這樣惡意的操作罷免跟公投，這一次鳳山的集結，就會在未來一次又一次，不論大家在本土派的哪一個崗位，甚至是在台灣各地這些年輕朋友，都會回到自己的家鄉來守護，如果國民黨不喊停的話，大家會用感動來化解仇恨與報復，成為台灣團結繼續往前進的力量，國民黨「可以停了、請停止」，讓大家好好過年。高雄市長陳其邁晚間也指出，對鳳山的市民朋友實踐公民權的結果表示尊重，此次的結果也顯示出鳳山市民認同黃捷的問政表現，希望在今天過後，高雄能儘快恢復平靜，大家齊心攜手，一起努力。