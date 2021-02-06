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藍營兩公投來勢洶洶　綠營通令民代強力打政績牌

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-02-06 19:23:32｜2021-02-06 19:34:36

許智傑
▲民進黨立委許智傑認為，讓民眾了解執政黨的政績，這個方向是正確的。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議員黃捷罷免案在今（6）日投票，民進黨全力救黃捷，但國民黨也在「罷捷之夜」現場喊出反萊豬、公投綁大選兩案公投連署連署已突破50萬，現傳出民進黨中央通令黨籍立委、議員在農曆年前協助宣傳執政成績，消弭國民黨近期不斷出招的衝擊，要讓人民更了解蔡政府、執政黨做了什麼，尋求民眾支持。
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民進黨立委許智傑受訪表示，這一陣子執政政績有很多需要多加宣傳的，像是外交上的成就，還有在經濟上，亞洲四小龍只有台灣是正成長，其他政績包括育兒津貼、準公共幼稚園、年輕人減稅等，其實執政黨做了很多事，但有些人他可能用不到，就不見得清楚，現在就是希望把這一些政績做成一些宣傳看板，或者是文宣等等，向民眾宣傳，那也讓民眾知道，執政黨真的做了很多事，不要讓國民黨去扭曲執政黨所做的讓台灣進步的事情。
而被問到什麼時候開始？許智傑強調，目前黨中央剛宣布，大家都在準備就緒當中，那這些相關的事情後續會不斷推動，但不會趕在過年這段時間，因為再過幾天就過年了，其實長遠來看，宣布政績讓人民知道，其實不急在一天兩天，但讓市民了解政績，這個方向是正確的。
▲立委趙天麟強調，執政黨全力的捍衛政績、跟民眾對話是有必要的。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲立委趙天麟強調，執政黨全力的捍衛政績、跟民眾對話是有必要的。（圖／記者鄭婷襄攝）
民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟也表示，民進黨不管是在防疫，或是對經濟的推動，都繳出亮麗的成績單，也已經多次獲得國際上理念相近國家的支持，即便是萊豬，民進黨都很有自信，認為這樣的做法其實是符合國際社會的期待，對台灣的社會，其實民進黨也善盡把關的責任，但如果民進黨退出了這樣的一個論述市場，反而讓似是而非的錯誤的訊息流竄，只會造成民眾的誤解，對於戮力從公，而且事實上有繳出亮麗成績單的團隊是不公平的，所以執政黨全力捍衛政績、跟民眾對話是有必要的。
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