黃捷挺過罷免！李正皓評「陳柏惟恐不樂觀」：有翻船可能
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 19:42:00｜2021-02-06 19:42:45
高雄市鳳山區議員黃捷罷免案於今（6）日舉行，總投票人數共12萬1110人，投票率為41.54%，中選會公告開出的同意票總計為55,394票，不同意票為65,258票，罷捷宣告失敗。對此，政治評論員李正皓也發文點評，認為下位將面臨罷免的台灣基進黨立委陳柏惟恐怕沒那麼樂觀，「一定會遇到一場超級大苦仗、硬戰，稍有不慎就有翻船的可能」。
政治評論員李正皓今日於臉書上發文，表示看完罷捷案最後的開票數後，認為陳柏惟真的沒有想像的樂觀，恐將會是一場超級大硬仗。李正皓分析，2020年立委選舉時，民進黨立委候選人許智傑拿11萬4998票；國民黨立委候選人李雅靜拿8萬6127票。對比此次罷捷不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，「很清楚知道民進黨全力動員之後，也才開出了許智傑得票的56%。」李正皓指出，即便罷捷團體一路表現荒腔走板、策略荒唐，再加上國民黨中央刻意保持距離，沒有全力支援的狀況下，依舊開出了李雅靜選票的64%，「顯然，大家都小看了國民黨基層支持者的內聚力與怨氣。」最後他也語重心長表示，若這股氣不散，再加上顏家的在地動員能量，可以預期陳柏惟一定會遇到一場超級大苦仗、硬戰，稍有不慎就有翻船的可能。面對黃捷罷免失敗的結果，台灣基進黨立委陳柏惟也在臉書上發聲，表示這場罷免案的結果，不是任何政黨的成功，而是台灣公民社會的表態，更向國民黨喊話「進行罷免必須有正當理由，罷免不是操弄情緒，而是提出對政治更好的想像與期待，這也是國民黨始終所欠缺的。」（編輯：陳雅雲）