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清「捷」失敗　徐尚賢：小蝦米依然堅持反萊豬

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-02-06 19:49:47｜2021-02-06 19:53:44

罷捷總部發言人徐尚賢強調，罷捷沒有輸，當人民團結對抗國家機器，這個政府就已經輸了。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷捷總部發言人徐尚賢強調，罷捷沒有輸，當人民團結對抗國家機器，這個政府就已經輸了。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議員黃捷罷免案今（6）日投票，最終結果不同意罷免票數多於同意罷免票數，該罷免案投票結果為「否決」，對此罷捷總部發言人徐尚賢強調，罷捷沒有輸，當人民團結對抗國家機器，這個政府就已經輸了，小蝦米依然堅持反萊豬，國民黨高雄市黨部則呼籲黃捷，應該謙卑面對這些投下罷免票的民意展現。
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罷捷總部發言人徐尚賢一站上台就和大家喊話「辛苦了」，徐尚賢說，其實罷捷並沒有輸，小蝦米已經用盡了全力，和大鯨魚對抗，小蝦米能驚動到大鯨魚，成為被大鯨魚欺負打壓的對象，當人民要團結起來對抗國家機器的時候，這個政府就已經輸了，小蝦米依然堅持反萊豬的立場。
▲支持罷免黃捷的群眾在罷捷總部前搖旗吶喊。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲支持罷免黃捷的群眾在罷捷總部前搖旗吶喊。（圖／記者鄭婷襄攝）
徐尚賢表示，這一路走來有酸甜苦辣，要感謝的人太多太多了，請大家允許我們用兩句話表達心中感謝：「若沒有大家就沒有我們，我們所有人都已經付出最大最大的努力了，請大家給一點掌聲」，明天還有什麼樣的未知數，都要堅定的手牽手心連心，為了更好的未來勇敢的走下去。
對於罷捷結果，國民黨高雄市黨部則說，這是「執政黨政治資源壓抑多數民意的展現」，中國國民黨表示尊重高雄鳳山選民的選擇，雖然未能淘汰不顧人民食安、支持萊豬進口的民意代表，但小市民已經充分表達了不滿的意志，「最後的對手，是看不見的手！」罷捷未過關並非民怨不足，而是資源不對稱的情況下，小市民對抗大總統的結果，小市民並沒有輸。
國民黨強調，在執政黨傾全力政治動員之下，5萬多的同意票數遠超過黃捷當時的得票數，呼籲黃捷應該謙卑面對這些投下罷免票的民意展現，虛心檢討，支持攸關人民食品安全的萊豬進口，絕非迎合執政者的管道，回歸多數民心之所向才是正途，這次的罷免結果並非個人政治前途過關，而是民怨累積的起點，若仍忽視民意、恣意妄為，相信仍會有下一波的民怨反撲。
▲國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮認為，黃捷同意罷免的票數高於她當選的1萬8千餘票，對於這樣民意的展現，黃捷、綠營民代都要有所警惕。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮認為，黃捷同意罷免的票數高於她當選的1萬8千餘票，對於這樣民意的展現，黃捷、綠營民代都要有所警惕。（圖／記者鄭婷襄攝）
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