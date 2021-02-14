不敵疫情紛擾！這些日韓明星「2020互許終身」

2020年疫情嚴峻，許多情侶因此分隔兩地，展開無限期的遠距離戀愛，不過在日本、南韓仍傳出不少喜訊，有些佳偶不敵紛擾，決定在這意味「愛你愛你」的一年互許終身，攜手步入禮堂。

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戶田惠梨香、松坂桃李

同為32歲的戶田惠梨香與松坂桃李趕在2020年底宣布結婚，2人在聲明中表示婚後會更加精進自己、努力當好演員，夫妻倆在2015年因合作電影《王牌大騙局》結識，當時在劇中沒有擦出太多火花、互動，沒想到5年後竟決定攜手步入禮堂。

▲戶田惠梨香（左）跟松坂桃李同時宣布結婚。（圖／戶田惠梨香、松坂桃李Twitter）

石原聰美

日劇女王石原聰美（石原里美）去年10月透過手寫信宣布結婚喜訊，將與同年齡的圈外人共度餘生，據說石原聰美的老公相當支持她的演藝工作，不過近來傳出石原聰美才升格人妻3個月，卻意外染上了新冠肺炎，讓粉絲擔心不已，希望她能盡快恢復健康。

▲石原聰美 去年10月透過手寫信宣布結婚喜訊 。（圖／《灰姑娘藥劑師》（アンサングシンデレラ）日本官網）

蘇志燮、趙銀政

「韓國四大公共財」之一的蘇志燮外貌出眾，出道以來幾乎零緋聞，儘管已經過了適婚年齡，背後仍擁有龐大的粉絲，不過現在的他已經升格人夫，去年4月透過IG宣布與交往2年、小17歲的趙銀政結婚，讓粉絲們又驚又喜。

▲蘇志燮（右）與 趙銀政結婚 。（圖／NOWnews資料照、趙銀政IG）

沈昌珉

天團東方神起成員沈昌珉，在被爆出與比自己年紀小的圈外女友交往前，幾乎沒有緋聞對象，去年6月他也與對方修成正果，透過官網發表親筆信，宣布2人結婚消息，事實上，沈昌珉當時考量到老婆是圈外人，所以婚禮決定採非公開方式進行，就是為了不讓老婆因為自己的工作受到干擾。（編輯：侯家瑜）