緬甸3千人街頭示威　軍方擴大切斷國內網路

（中央社仰光6日綜合外電報導）緬甸今天爆發迄今最大規模的反政變示威，3000名年輕示威群眾湧上街頭譴責新的軍事政權，而軍方為壓制益發高漲的反對聲浪也切斷國內各地網路。

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法新社報導，多達3000人聚集在仰光大學（Yangon University）附近道路遊行，許多人高舉三指聲援在軍方政變中被捕的實質領袖翁山蘇姬。

示威群眾高呼「打倒軍方獨裁！」，許多人頭上綁著紅布條，紅色是翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟（NLD）代表色。

根據在場的法新社記者，當局出動大規模警力封鎖鄰近道路，兩輛鎮暴水車就停在現場。

示威爆發之際，正值緬甸本週第2次切斷全國性網路，上回同等規模的切斷網路行動，是翁山蘇姬與其他高階領導人1日遭拘捕當天。

緬甸軍方1日發動的破曉突襲，使得緬甸10年的民主進程戛然而止，民眾怒火從社群媒體延燒到街頭。

緬甸國家媒體今天報導，軍政府領袖已在前一天和多國外交官員會晤以回應國際不滿聲浪，同時要求他們和新領導政權合作。

隨著示威抗議在本週愈演愈烈，軍政府宣布切斷民眾連上臉書（Facebook）。臉書是當地最受歡迎的社群媒體，甚至可謂民眾主要的溝通管道。

民眾透過臉書平台發起「公民不服從運動」（Civil Disobedience Movement）論壇，激發公務員、醫護人員與教師紛紛響應藉由罷工來表達抗議。

軍方昨天擴大壓制反對聲浪的行動，揚言將切斷其他社群媒體服務。

遭鎖定的平台之一推特（Twitter）說，此舉是對「民眾發聲權利」的攻擊。

總部設於挪威的挪威電信（Telenor）表示，當地電信公司接獲指示切斷服務，並說已「挑戰這項命令的必要性」。

根據法新社記者所見、一份尚未經證實的政府部門文件，內文說推特與Instagram被用來「製造民眾誤解」。

然而，部分通曉網路的用戶，透過「虛擬私人網路」（VPN）來避開軍方切斷社群媒體的手段。

截至今天上午，時事主題標籤像是「我們需要民主」（WeNeedDemocracy）、「聽見緬甸心聲」（HeartheVoiceofMyanmar）與翁山蘇姬知名的口號「免於恐懼」（FreedomfromFear）已被提到數百萬次。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1100206