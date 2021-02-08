軍武／守護國境最前線英雄 33化學兵群桃園全境防疫消毒
記者呂炯昌／桃園報導
2021-02-08 14:00:00
衛福部立桃園醫院上（1）月爆發新冠肺炎群聚感染，一度讓國人聞桃園色變，多個地方縣市政府甚至禁止公務員非必要前往桃園。為了避免新冠肺炎疫情擴散，桃園市長鄭文燦宣布全桃園公共場所消毒，除桃園市政府消毒防疫大隊外，陸軍33化兵群也協助桃園市政府防疫，共計消毒社區7000處，協助守護國境最前線。
陸軍司令部指出，33化兵群是一支肩負戰鬥支援與勤務支援雙重任務的部隊，戰時負責第3作戰區化生放核作戰及煙幕掩護作業，平時支援地方執行消毒防疫、化學災害救援與核子事故應變等工作，每年固定配合地方政府實施民安、核安、化安及金華等災害防救與反恐演練重大任務，不僅提升地區災防應變能力，亦為環境安全、國人健康扮演好守護者的角色，「是最貼近民眾的國軍部隊。」 從去年新冠肺炎疫情爆發開始，駐地桃園市中壢區的33化兵群就扛起消毒重責大任，包括武漢返台包機、寶瓶星號郵輪、檢疫所、營區到近期桃園市區消毒，幾乎是無役不與。部桃疫情群聚爆發後，33化兵群協助桃園市政府消毒社區共計7000處，指揮官龔龍峰還因為協助消毒而錯過孩子出生，2月1日蔡英文總統前往桃園慰勞部隊時，還代國人向指揮官表達祝福與歉意。國軍化學兵部隊一共使用ABCD等四級規格的防護衣，對抗SARS、新冠肺炎病毒防疫消毒，都是裝著C級防護衣，C級防護服使用N99口罩或搭配防毒面具，加上具防護效果的防護衣，為了避免污染，防護衣都是使用過一次就丟掉。33化兵群平時執行消毒任務時，化學兵背負輕型消毒機，乘坐悍馬車，以車速每小時5至10公里，主要針對機車道、公車站執行消毒作業；重型消毒車主要執行幹道消毒，運載3800公升水囊執行霧狀噴灑，一次作業量可噴灑2公里支援。春節將至，春節期間33化學兵群已完成各項應變編組，可隨時投入防疫工作確保民眾健康。