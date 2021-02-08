軍武／守護國境最前線英雄　33化學兵群桃園全境防疫消毒

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陸軍司令部指出，33化兵群是一支肩負戰鬥支援與勤務支援雙重任務的部隊，戰時負責第3作戰區化生放核作戰及煙幕掩護作業，平時支援地方執行消毒防疫、化學災害救援與核子事故應變等工作，每年固定配合地方政府實施民安、核安、化安及金華等災害防救與反恐演練重大任務，不僅提升地區災防應變能力，亦為環境安全、國人健康扮演好守護者的角色，「是最貼近民眾的國軍部隊。」

▲身穿白色C級防護衣的化學兵，也是新冠肺炎防疫消毒的基本裝備。（圖／記者呂炯昌攝）

從去年新冠肺炎疫情爆發開始，駐地桃園市中壢區的33化兵群就扛起消毒重責大任，包括武漢返台包機、寶瓶星號郵輪、檢疫所、營區到近期桃園市區消毒，幾乎是無役不與。部桃疫情群聚爆發後，33化兵群協助桃園市政府消毒社區共計7000處，指揮官龔龍峰還因為協助消毒而錯過孩子出生，2月1日蔡英文總統前往桃園慰勞部隊時，還代國人向指揮官表達祝福與歉意。

國軍化學兵部隊一共使用ABCD等四級規格的防護衣，對抗SARS、新冠肺炎病毒防疫消毒，都是裝著C級防護衣，C級防護服使用N99口罩或搭配防毒面具，加上具防護效果的防護衣，為了避免污染，防護衣都是使用過一次就丟掉。

33化兵群平時執行消毒任務時，化學兵背負輕型消毒機，乘坐悍馬車，以車速每小時5至10公里，主要針對機車道、公車站執行消毒作業

春節期間33化學兵群已完成各項應變編組，可隨時投入防疫工作確保民眾健康。

▲33化學兵群重型消毒車。（圖／記者呂炯昌攝）

▲33化兵群平時執行消毒任務時，化學兵背負輕型消毒機，乘坐悍馬車，以車速每小時5至10公里，主要針對機車道、公車站執行消毒作業。（圖／記者呂炯昌攝）