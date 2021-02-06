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快訊／留任成功！黃捷長文淚謝戰友：報復性罷免不能蔓延

編輯中心/綜合報導

2021-02-06 22:38:07｜2021-02-06 22:58:42

▲高雄市議員黃捷罷免案已成立，並定明年2月6日投票。多位立委與市議員舉行記者會力挺黃捷。（圖/記者呂炯昌攝.2020.12.23）
▲高雄市議員黃捷罷免案未達標，宣布失敗。對此，黃捷本人也於6日晚間在臉書發表長文，訴說這些日子來的心聲。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.23）
高雄市鳳山區議員黃捷罷免案於今（6）日舉行，總投票人數共12萬1110人，投票率為41.54%，中選會公告開出的同意票總計為55,394票，不同意票為65,258票，罷捷宣告失敗。對此，黃捷晚間也在臉書上發表長文，訴說這段日子來的心聲，感謝一路上陪伴她的每個戰友，更強調「報復性的罷免，不能再繼續蔓延」。
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挺過罷免危機後，黃捷於今日晚間在臉書上發表長文，表示感謝大家，讓她在今天過後，還是鳳山區的高雄市議員，保證未來兩年一定繼續努力，加倍努力，全心為鳳山服務，「但是，也因為我的關係，在大家即將迎接新年，及台灣必須團結防疫的時刻，造成鳳山的紛擾，感到十分不好意思。」
黃捷指出，這段日子要感謝的人非常多，隨後便一一點名高雄許智傑委員、林智鴻議員、陳慧文議員、張漢忠議員、高雄市黨部趙天麟主委、議會黨團的所有民進黨同事、林昶佐委員等人，「受到這麼多的鼓勵，我真的真的超級感激。還有二〇四六台灣的夥伴們，都特別前來支持，台灣基進的朋友，也都分進合擊，一起在鳳山路口宣傳。」
黃捷亦嚴正強調，報復性的罷免，不能再繼續蔓延，這次鳳山守住了，卻還有許多地方面臨挑戰，「所以我也要特別為我的好同事高閔琳高雄市議員加油。未來不論仇恨出現在哪裡，我們所有人都一定會團結用行動全力抵擋。鳳山守住了，岡山也要守住。」
黃捷感性發聲，表示投入政治的兩年多來，跌跌撞撞，也有很多不夠成熟、不夠周全的行為。經歷了這次挑戰，深深了解到，擁有這麼多戰友，是多麽幸福、必須珍惜的事，「我會更成熟，把握這份革命情感，攜手與大家走下去。」
最後，黃捷特別點名蔡英文總統和高雄市長陳其邁，「對我的鼓勵。能獲得這麼多的關心愛護，真的是一輩子的福氣，我一定會努力做下去，不會讓大家失望，更不會讓所有鳳山的鄉親失望。」（編輯：陳雅雲）
▲黃捷臉書全文。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲黃捷臉書全文。（圖／翻攝黃捷臉書）
黃捷聲明全文：
感謝大家，讓我在今天過後，還是鳳山區的高雄市議員！
未來兩年我一定繼續努力，加倍努力，全心為鳳山服務。
但是，也因為我的關係，在大家即將迎接新年，及台灣必須團結防疫的時刻，造成鳳山的紛擾，感到十分不好意思。
鳳山，在這次寫下了獨一無二的歷史。鳳山人從去年到現在，投下了四次票，每一張選票都非常有意義。再一次感謝所有溫暖、有正義感的鳳山人！
這段旅程，有太多的人需要感謝。首先，我最要感謝的，就是鳳山的大家長高雄小金剛許智傑委員。從我的罷免案一開始，智傑委員就對我非常的關心，全力的幫忙，我們鳳山人很幸運，有這樣一位溫暖、無私的大家長，超級感謝我的許爸爸，幫助我能夠留在鳳山。
當然，還有我們鳳山隊的每一位議員，林智鴻議員、陳慧文高雄市議員、＃張漢忠議員。過程中即使遭遇外界刻意分化，但大家依舊堅定團結。三位議員每天早上七點就來陪我站路口，最後三天，更是陪著我走遍大街小巷。再次感謝三位好同事，未來的鳳山隊，一樣一個都不能少！
這次也不僅只是鳳山隊的大家團結起來，我們高雄市黨部的趙天麟主委、以及議會黨團的所有民進黨好同事們，都從高雄的每一個角落，趕來支援。過去我們就在地方、議會共同推動城市的進步，未來大家也都會堅定地站在一起，團結守護高雄。
而林昶佐Freddy Lim委員，更是在我一開始徬徨的時候，就從頭到尾陪著我的老大哥，老大哥！一路上，還有許多許多的立法委員們，都特地來到鳳山，替我加油打氣，受到這麼多的鼓勵，我真的真的超級感激。還有二〇四六 台灣的夥伴們，都特別前來支持，台灣基進的朋友，也都分進合擊，一起在鳳山路口宣傳。
除了感謝外，我也要花一點時間，再一次強調。報復性的罷免，不能再繼續蔓延。這次鳳山守住了，卻還有許多地方面臨挑戰。所以我也要特別為我的好同事高閔琳 高雄市議員加油。未來不論仇恨出現在哪裡，我們所有人都一定會團結用行動全力抵擋。鳳山守住了，岡山也要守住。
投入政治的兩年多來，跌跌撞撞，也有很多不夠成熟、不夠周全的行為。經歷了這次挑戰，深深了解到，擁有這麼多戰友，是多麽幸福、必須珍惜的事。我會更成熟，把握這份革命情感，攜手與大家走下去。
最後的最後，我也要感謝蔡英文 Tsai Ing-wen總統及陳其邁 Chen Chi-Mai 市長，對我的鼓勵。能獲得這麼多的關心愛護，真的是一輩子的福氣，我一定會努力做下去，不會讓大家失望，更不會讓所有鳳山的鄉親失望。
我是黃捷，我是鳳山區的高雄市議員！
謝謝大家，大家都辛苦了，投完這張票，
大家一起好過年，過好年！
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