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南非民眾全數免費接種疫苗　杜絕黑市交易

中央社

2021-02-07 08:56:26

AstraZeneca/Astra Zeneca/阿斯特捷利康/新冠疫苗/新冠肺炎/COVID/
▲南非衛生部表示，當局採購的新冠疫苗將免費提供民眾接種，以遏止疫苗黑市交易。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡6日專電）南非衛生部長姆希齊5日表示，政府購得的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗將免費提供民眾接種，絕不允許任何人進行疫苗黑市交易。
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姆希齊（Zweli Mkhize）同時警告不法之徒，在疫苗分發過程中可能產生的盜竊與腐敗行為，政府正在研究各項對應策略。
南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述姆希齊5日出席議會報告時所說的話。他說：「我們必須專注於竊盜問題。政府和醫療援助都將為疫苗付費，尤其是管理費用。疫苗將免費提供給民眾施打，所以我們相信不應該有人為了獲得疫苗而付費。」
他告訴國會議員，衛生部希望政界人士願意成為第一個施打疫苗的人，以便結束對疫苗的種種猜測與錯誤訊息。
國會議員艾瑪（Manzoor Shaik Emam）首先表態，願意成為最早接種疫苗的政界人士之一。
姆希齊接著說：「如果有民眾需要花錢買疫苗，我們就要質疑發生什麼情況了。從我們的角度來看，如果民眾不需要支付任何疫苗費用，便會限制黑市在整個案件中的參與度。」
他說，政府同時致力於從其他製造商購買更多疫苗。衛生部正在與多家製藥公司就疫苗供應進行討論。
他表示，因為疫苗而產生的民族主義問題正在影響全球供應劑量。這些是衛生部需要面對和處理的問題。
南非首批100萬劑疫苗已於1日抵達南非，將分配到全國9省，所有位居抗疫第一線的醫護人員將優先接種疫苗。
這批牛津阿斯特捷利康（Oxford AstraZeneca）疫苗，是牛津大學（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）共同研究開發，由印度血清研究所（Serum Institute of India Pvt. Ltd.）生產製造。
姆希齊說，印度血清研究所第一批疫苗抵達南非後的接下來幾個月內，還會有更多批疫苗陸續到達南非。
南非是非洲大陸上感染2019冠狀病毒最多的國家，截至5日止，確診病例為147萬516例，且於過去24小時內新增3749例；4萬5902人不治，包括過去24小時內有297人不治；確診患者中有133萬5618人已康復。（編輯：馮昭）1100206
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