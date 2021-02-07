春節連假出遊天氣搶先看！這天起全台降溫
記者劉雅文/綜合報導
2021-02-07 08:28:36
喜迎週末假期的最後一天，民眾要好好保握陽光露臉了，因為根據氣象局最新預報，下週一（８日）東北季風稍增強，下週二（9日）東北季風影響，北臺灣天氣稍轉涼。
桃園以北及東半部地區有降雨機會，其中北海岸及宜蘭地區降雨較為持續，有局部較大雨勢發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴；各地低溫變化不大，約14至18度，高溫在北部及東半部地區略降至22至24度，中南部地區仍可達26至28度，日夜溫差大。另外過年期間，下週三（10日，小年夜）開始，台灣附近有一道鋒面逐漸形成，水氣明顯增加，天氣轉不穩定，各地都有機會出現陣雨或雷雨，其中北部及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。下週四（11日，除夕）鋒面逐漸東移離開，但隨後東北季風再增強，北部及東半部地區仍有降雨機會，中南部地區降雨情形會慢慢緩和下來。下週五、下週六（12日、13日，大年初一、初二）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，但要留意日夜溫差大。14日至16日（大年初三至初五）東北季風持續影響，北臺灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。