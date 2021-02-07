名家論壇》沈榮欽／消失的頭條

【本文由沈榮欽授權刊登】

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如果你2月4日在加拿大，走去報攤買份報紙，將會意外地發現，所有的報紙頭版都是一片空白。是的，不僅地面的積雪，除了報紙名稱與最下方的一小段話之外，所有的報紙也都是一片純淨的雪白。

這是由加拿大報紙協會（News Media Canada）發起，串聯全國報紙業者的一場運動，稱之為「消失的頭條」（Disappearing Headlines）。

翻開報紙內頁，你會看到一封寫給全加拿大國會議員的公開信，要求在渥太華的議會對於目前攸關媒體生死的情勢立即展開行動。

他們抗議的對象是谷歌與臉書。

沒有基於事實的真相，無法問責政府，民主與下一代的未來將受到傷害。產生真相需要成本，但事實是谷歌與臉書拿走了八成以上的數位廣告收入，但卻拒絕支付生產新聞內容的媒體費用。

結果是無數的報業紛紛破產，數以百計的記者失業，而坐鎮於矽谷的科技巨頭依舊毫無責任地獲取高額利潤。

加國媒體一致要求渥太華仿效澳大利亞的做法，立法要求媒體業者與科技巨頭就使用內容商議公平的價格。如果谷歌與臉書拒絕合作，則處以巨額罰款。重要的是，這項解決方案不需要政府府投入新的資金、稅收或是費用。

加國報紙協會並設立了網站供民眾獲取更多的訊息：www.levellingthedigitalplayingfield.ca。同時鼓勵所有的加國民眾打電話給當地的國會議員，就此議題表示關切。

是的，澳洲開第一槍之後，同為五眼聯盟的加國也加入了，雖然對象指向另一名五眼聯盟成員美國的科技巨頭，要求對於價值的生產與分配有更為合理的安排，但是世界許多國家的媒體業者也都在注視這場運動。

谷歌與臉書的擔憂終於成真，如果他們不能在澳洲打死政府立法要求付費的努力的話，世界上將會有更多的媒體與政府加入這場對抗科技巨頭的聖戰。

現在的問題是：台灣的媒體是否有能力和加國報紙一樣，聯合起來，發動社會運動，要求政府與社會大眾一起構思解決目前媒體困境的方法？這困境嚴格說來，並不只是媒體的，也是社會的，更是民主的困境。

立法院令人尊敬的委員們，現在也許到了應該召開聽證會集思廣益的時候了。

媒體革命的號角已經響起，自由時報、蘋果日報、聯合報、經濟日報、中國時報、工商時報、上報、風傳媒、新新聞、壹週刊、鏡傳媒、端傳媒、報導者、信傳媒、新頭殼、今周刊、天下、商周、遠見、管理雜誌、數位時代、經理人月刊、Cheers、Money、Smart、財訊、財金 ⋯⋯ ，你們願意和加拿大與澳洲的媒體並肩作戰嗎？

●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授

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