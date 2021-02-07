根本偶像！她曬公公「傳家之寶」　網一看全致敬：真英雄

許多人家中都有長輩留下來的傳家之寶，而這些寶物背後，往往也藏著令人難以想像的偉大故事。近日就有一名女網友曬出「公公的傳家之寶」，並直呼「我的公公根本是我的偶像！」而其他網友一看也全致敬，大讚「真英雄啊！」

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出照片並表示，自己嫁到外省家庭，家裡的牆上掛了很多蔣中正、蔣經國簽章的勳章證書，這些都是公公一輩子努力換來的，讓她相當欽佩，不禁直說「我的公公根本是我的偶像」。

原PO透露，公公還在時，常常跟她說，「17歲那一年被抓來打戰然後就一直沒有回家，那時候他的弟弟還在媽媽的肚子裡，那一年他再也沒有看過媽媽了，他再次回到老家時我老公都18歲了，公公的媽媽也過世了，真的無法想像那種內疚、那種遺憾到底有多麼的痛」。

▲女網友分享公公的傳家之寶。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO接著更提到，公公曾分享自己被砲彈追著跑時是如何躲砲彈的，歷史課本上的故事正是公公經歷過的，她坦言「這些是公公一輩子努力而來的，現在是我家的傳家寶」。原PO也指出，她公公是65歲終生除役退下來的，本來60歲要退休，但被慰留到65歲。

貼文曝光，網友全讚翻，紛紛留言「戰功彪炳的老士官長，尊敬尊敬」、「真英雄！」「這是神級人物」、「身在台灣，功在台灣，值得尊敬，光榮」、「2星忠勤勳章...10年1星，代表在軍中有20年」、「向偉大的軍人致敬，有這些為國犧牲的老兵才有台灣，敬禮！」「向國家英雄致敬」、「真英雄，版主要好好的保存喔！」（編輯：許苡晴）