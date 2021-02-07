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Google、臉書榨取新聞廣告收益　加拿大媒體頭版全白抗議

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-07 10:04:05

google谷歌
▲加拿大媒體撰文指，Google、Facebook不用花錢產製新聞，卻能從平台廣告賺取大量收益，威脅到以廣告維生的傳統媒體。（圖／美聯社／達志影像）
加拿大新聞媒體協會近日號召當地多家媒體、報社參與「消失的頭條運動」以呼籲政府對Facebook（臉書）、Google等科技巨頭進行進一步的監管，並指出這些社群及搜尋引擎對新聞內容擁有太多控制權，科技巨頭掌握了人們接觸資訊的管道，然而卻因為廣告收益、演算法將許多假新聞、錯誤資訊推廣更遠。
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綜合外媒報導，加拿大第二大報《多倫多星報》（Toronto Star）在當地時間週四（4）將頭版留白，並在下方的欄位寫道「想像一下如果沒有新聞」指出Google和臉書利用壟斷的力量，賺飽了80%的廣告收益。這些科技巨頭榨取的利益來自生產新聞的記者以及出版商，而這些人都沒有得到應有的酬勞。
出了《多倫多星報》、《國家郵報》（National Post）、《多倫多太陽報》（Toronto Sun）、《漢米爾頓觀眾報》（The Hamilton Spectator）等多家報紙都參與運動一同呼籲渥太華（加拿大聯邦首都）即刻採取行動制定法規以保護本國的新聞業未來。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲除了《多倫多星報》、《國家郵報》、《多倫多太陽報》等多家媒體也參與了「消失的頭條運動」。（圖／翻攝自Twitter）
根據加拿大新聞媒體協會（News Media Canada）官方網站，《多倫多星報》行政總裁鮑恩頓（John Boynton）表示，這項運動由多家報紙參與，希望透過空白的頭版，以及致函國會議員，推動政府立法管制科技巨頭。這項活動帶出的反思為：如果傳統新聞媒體真的消失，在網路上流竄的將會是博人眼球、卻無法保證內容品質的言論。
《多倫多星報》的調查記者華萊士（Kenyon Wallace）表示，今日（指2月4日）許多讀者可能發現本報的頭版是空白的。這不是差錯，《多倫多星報》傳達了一個非常簡單的問題：如果新聞業消失了怎麼辦？Google和臉書吸乾了大部分的廣告利益，而這些收入是傳統媒體經營的資金來源。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲《多倫多星報》調查記者在個人推特上發文，呼籲大眾、決策者正視新聞產業面臨的問題。（圖／翻攝自Twitter）
《多倫多星報》專欄作家阿朗（Navneet Alang）評論指，現今網路已成為人們交流的主要方式，也成為了現代文化的基礎，其重要性讓政府必須立刻停止放縱網路。從假消息、陰謀論、仇恨言論、極端主義，還有新聞業的衰退可見網路自由的失敗之處。網路現在已經成為民主體制不可忽略的核心問題，決策者必須要審慎制定相關法規，人們在網路互相撕裂的時代必須結束。
加拿大文化資產部長吉爾伯特（Steven Guilbeault）先前向《環球新聞》強調「新聞絕非免錢」，政府正在密切關注事態發展，預計會在春季提出法案；同時，加拿大也在觀察同樣提出向科技巨頭收費的澳洲如何應對，澳洲政府計劃在本月初通過強制向科技公司收取新聞、文字內容費用的法規。
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