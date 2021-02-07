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何時易接到詐騙電話？「這1小時」最頻繁：平日比假日多

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 10:15:45

▲《Whoscall》近日就公布詐騙電話「最頻繁時段」，其中，平日接到詐騙電話的機率竟比假日高，提醒民眾應小心。（圖／翻攝自Whoscall臉書）
▲《Whoscall》近日公布詐騙電話「最頻繁時段」，其中，平日接到詐騙電話的機率竟比假日高，提醒民眾應小心。（圖／翻攝自Whoscall臉書）
由於新冠肺炎肆虐全球，網購商機隨之上漲，不過卻讓詐騙集團有機可趁。知名來電過濾軟體《Whoscall》近日就公布詐騙電話「最頻繁時段」，其中，平日接到詐騙電話的機率竟比假日高，提醒民眾應小心。
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Whoscall日前公布了「Whoscall 2020年度報告」指出，2020年已阻擋超過2.8億次詐騙電話與簡訊，較2019年成長190％，同時創下歷年最高紀錄，而簡訊詐騙佔據成長量的8成。
▲《Whoscall》公布詐騙電話「最頻繁時段」，為「上午11點至12點」。（圖／翻攝自Whoscall臉書）
▲《Whoscall》公布詐騙電話「最頻繁時段」，為「上午11點至12點」。（圖／翻攝自Whoscall臉書）
Whoscall也分析2020年詐騙電話的習性，結果發現「平日的詐騙發生率較假日高出近8成」，時間分佈以上午9點至下午6點的詐騙發生率高於晚上，並在「上午11點至12點」達到最高峰。Whoscall表示，此型態與詐騙集團常冒名政府機關、銀行等單位誘騙民眾轉帳、解除分期付款有關，因此詐騙電話來電的熱點多與上班時間相符，藉此降低民眾的疑心。

此外，Whoscall更公開2020年詐騙電話中，查詢辨識量最高的跨境與變造號碼開頭，提醒民眾謹慎接聽所有帶有「+」開頭的來電！其中包括「第一名：+86、第二名：+44、第三名：+22」。（編輯：許苡晴）

▲《Whoscall》公布一周詐騙電話之最，平均平日竟比假日多1.78倍。圖／翻攝自Whoscall臉書）
▲《Whoscall》公布一周詐騙電話之最，平均平日竟比假日多1.78倍。圖／翻攝自Whoscall臉書）
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