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去男友家要包紅包嗎？一次搞懂「拜年6考驗」：基本80分

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 10:51:23

▲一名男網友發文抱怨，表示女友因為不滿他包的「紅包金額」，竟怒提分手，貼文一出，網友全嗨翻，直呼「解脫了」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲知名命理老師艾菲爾破解了「去男友家拜年6大考驗」，只要照著做，便能擁有基本80分的好印象。（示意圖／NOWnews資料照）
再過幾天就要過年了，女孩們又將迎來戀愛期末考，那就是「去男方家拜年」。想必女孩最常出現的疑惑包括：如何打扮？該不該幫忙洗碗？要不要包紅包？等等，其實這一切都環繞著核心問題「他爸媽會不會不喜歡我？」知名命理老師艾菲爾就破解了「去男友家拜年6大考驗」，只要照著做，便能擁有基本80分的好印象。
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第一、打扮首重乾淨整潔、化淡妝，別忘了對方期待的是好媳婦，不是火辣網美。
第二、一定要打招呼！一定要打招呼！一定要打招呼！送分題一定要得分，進人家家門，爺爺、奶奶、叔叔、伯伯、姑姑等全都打一遍招呼，長輩都喜歡有禮貌的女孩，這會讓他爸媽相當有面子。
第三、收起職場上的精明幹練，家長很怕自己的兒子婚後被壓死死。傻呼呼、主動關心是敲進長輩心底的絕招，開朗笑容則是破解尷尬氣氛的良藥。
▲紅包。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲紅包。（示意圖／翻攝Pixabay）
第四、必考題來了！要不要幫忙洗碗、端菜，這個問題眾說紛紜，其實破題關鍵在於男友，他主動端菜、洗碗，帶著妳幫忙，一切是如此自然，他爸媽心裡和妳都省了尷尬。
第五、又是個必考題！需不需要包紅包給對方長輩？基本上不需要，但要帶伴手禮，畢竟妳還沒正式入人家的門。至於伴手禮要帶什麼？記得要送得好，而不是送得貴！
第六、是陷阱題，有些男方家長會說一句「放輕鬆，當自己家」，這時妳卸下心防，馬上展現平常的皇后氣勢，使喚男友「幫我倒個水」、「幫我盛個菜，我邊看劇邊吃」，瞬間扣到變負分，千萬千萬千萬別真把他家當自己家！
艾菲爾老師提醒，總之，打扮整潔、打招呼、開朗大方，並且請男友幫忙，記得帶伴手禮，避免落入陷阱，做足這些事，基本上就已穩拿80分。 （編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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