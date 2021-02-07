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緬甸政變首傳外籍人士被捕　翁山蘇姬澳州顧問因斷網失聯

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-07 11:05:33｜2021-02-07 11:05:57

翁山蘇姬的澳洲籍經顧問特內爾（Sean Turnell）
▲翁山蘇姬的澳洲籍經顧問特內爾（Sean Turnell）遭到拘捕，成為緬甸軍事政變中首位被捕外籍人士。（圖／翻攝自Sean Turnell Twitter）
緬甸軍方2月1日發動軍事政變，逮捕國務資政翁山蘇姬、總統溫敏及執政黨多人，週六（6）大城市仰光數千民眾上街抗議，軍政府為遏止反對聲浪下令全國斷網。翁山蘇姬的澳洲籍經顧問特內爾（Sean Turnell）也傳出遭到拘捕，成為緬甸政變中首位被捕的外籍人士，目前因為斷網而失去對外聯繫。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）出面聯繫澳駐緬大使，表達關切外國公民在緬甸遭到任意拒捕，同時政府已為在緬的澳洲公民提供領事援助。
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▲（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾走上仰光街頭抗議軍政府，聲援遭到逮捕的民主領導人翁山蘇姬。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍政府1日發動政變後宣布全過進入緊急狀態1年，在限制下緬甸民眾響應網路號召，透過罷工、噪音、歌唱等方式表達不滿，軍政府為遏止抗議聲浪切斷了首都奈比多（Naypyidaw）、大城市仰光的網路。
遭到逮捕的特內爾2月2日在個人推特上寫道，「謝謝大家昨日（2月1日）的關心。目前我人很安全，但對於軍事政變對緬甸人民造成的影響感到心碎。緬甸人是我所知最勇敢、最親切的人們，他們值得更好的」。特內爾2月2日再發過一條短文後，就沒有再更新推特。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲特內爾2日在個人推特上發文貼出與翁山蘇姬的自拍合照，當時他處境安全，但對緬甸發生軍事政變深感遺憾。（圖／翻攝自Twitter）
綜合外媒報導，特內爾是雪梨麥覺理大學（Macquarie University）的經濟學教授，LinkedIn的資料顯示其長居於奈比多工作，擔任翁山蘇姬的特別經濟顧問。特內爾已被緬甸警方拘留，且自週六（6）開始失去聯繫。失聯前特內爾曾向《BBC》表示，雖然不確定是什麼罪名，但他認為自己在近日將被警方指控，特內爾強調自己狀況良好也沒有犯法，雖然不能隨意行動，不過週遭的人員都很有禮貌。
週六（6）下午，澳洲外交部長佩恩對緬甸任意拘捕外國公民深表關切，尤其是被警方拘留的澳洲公民，當局已經致電澳洲駐仰光（Yangon）大使館，確保在緬公民的安全以及通訊。特內爾先前任職的麥覺理大學也表示，已得知特內爾遭到逮捕的消息，校方全力支持其在緬甸的工作以及政府確保被捕人士盡快被釋放所做的努力。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲畢業於緬甸曼德勒Yadanabon大學的律師聚集在學校，佩戴紅色絲帶、比三指抗議軍政府奪權。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸數千名民眾也在週六（6）走上仰光街頭，抗議政變、呼籲盡快釋放翁山蘇姬，為軍政府奪權以來首次大規模示威，抗議者身穿代表全國民主黨（NLD）的紅色，高呼「軍事獨裁沒有未來，民主終將勝利」要求當局釋放翁山蘇姬以及民選議員。
然而，經歷過民運血腥鎮壓的緬甸民眾擔憂政府進一步壓制，加上軍方封鎖Instagram、臉書、推特等主要社群平台、切斷全國網路，人們通訊困難無法組織長時間的抗爭，大眾也無法獲取獨立新聞及外界資訊。
根據英國網路追蹤組織NetBlocks指出，緬甸處於幾乎全面斷網的狀態，當地時間週六（6）下午2點起，該國的連線率已降至普通水平的16%。有當地人反應，該國的通訊、無線網路服務也已被關閉。
▲英國網路追蹤組織NetBlocks貼出數據，指緬甸目前幾乎全面斷網。（圖／翻攝自Twitter）
▲英國網路追蹤組織NetBlocks貼出數據，指緬甸目前幾乎全面斷網。（圖／翻攝自Twitter）
 
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