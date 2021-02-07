聯亞國產疫苗進二期！收3850位受試者 拚7月上市開打
記者劉雅文/綜合報導
2021-02-07 16:40:50｜2021-02-07 17:40:38
新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，不少歐美國家都已經在施打新冠疫苗，針對國內國產疫苗的發展，也在今天有了新進度，聯亞生技公司宣布，獲得衛福部有條件核准第二期臨床試驗的執行，已經從1/30開始收納第一位受試者。
聯亞生技表示，目標總收案3850人，要來做高劑量的疫苗施打，且受試者包括青少年（12到18歲）、成年（19至64歲），以及至少800位的老年族群（65歲以上），其中疫苗組與對照組的人數比例為6:1。這次的二期臨床試驗，將由三軍總醫院、台北榮總、台北醫學大學附設醫院、亞東醫院、林口長庚、彰化基督教醫院、成功大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院，以及高雄榮總、高醫大附設中和醫院、高雄長庚，共11家醫院合作。聯亞生技董事長王長怡表示，目前致力開發的UB-612疫苗，需要施打兩劑，為多重表位次單位疫苗，相對副作用低，且不需要用超低溫冷鏈運送及儲存，僅在2到8度間就可以儲存。他還提到，在一期臨床試驗的期中分析結果發現，在免疫原性反應方面，高劑量組的中和抗體在施打第二劑後14及28天的血清陽轉率達100%，顯示受試者都有成功產生抗體，聯亞認為實驗成果遠超乎預期。聯亞目標一個月內完成，至少收案3500位受試者並施打第一劑，且力拚6月中提交二期臨床試驗報告，並向食藥署提出緊急使用授權申請，希望在七月開始供應2~3000萬劑疫苗，因應國內的疫苗需求。
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