王必勝頭髮都白了！曝陳時中曾打來「兩通」關鍵電話
記者劉雅文/綜合報導
2021-02-07 14:45:11
部立桃園醫院院內感染，中央流行疫情指揮中心，為了遏止本土傳染擴大，在1/18成立前進指揮所，並由王必勝擔任前進指揮所指揮官，在第一線指揮、溝通。
指揮官陳時中今天特別宣布「前進指揮所任務完成」，還笑說，「相隔22天看到王必勝，頭髮白了不少。」，語畢，就讓王必勝分享前進指揮所防疫過程，王必勝則是透露，在這段期間陳時中曾打過兩通短暫電話給他。王必勝提到，陳時中第一通電話很簡短，就是一句話「心頭抓乎定（台語：堅定信念）」，第二通則是跟他說：「我們是醫者，也是仁者，用信念把工作完成」，強調陳時中一直很關心前進指揮所，不斷給他們打氣。不過王必勝也開玩笑說，他自己這段期間最怕晚上接到莊人祥和羅一鈞電話：「因為一定沒好事！」。王必勝提到，在案853、856出現後，指揮官就覺得要成立前進指揮所，當部桃和指揮中心的橋樑，反應前線狀況。因此前進指揮中也分三階段處理，第一階段先把紅區病人隔開，依序將患者轉院、消毒，還有擴大回溯等。第二階段除了不再分紅綠區，全改為一人一室外，也讓人員重新分配，解隔離者組成一個預備隊，包括前進指揮所等，隨時因應發生狀況可以替換，也繼續做全院消毒清潔。第三段則是在1/30到2/5，等待相關潛伏期過去，除了做好全院的清消外，2/3到2/5三天，也進行全案員工篩檢，包含分院也做了，藉著擴大清消來確保環境人員安全。
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