婆婆不滿打掃不乾淨！她神回「一句」　網讚翻：妳太對了

年節將至，家家戶戶都會開始分工合作進行大掃除，不過，近日有女網友卻透露，明明公公、小叔都在家，她婆婆卻要求她下班後打掃家裡，不請其他人先整理，她花了約2小時終於辛苦掃完，沒想到婆婆事後竟嫌她打掃得不徹底，讓她不禁神回「一句話」，而其他網友見狀則狂讚「妳太對了！」

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原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，平常上班回到家都很晚了，因為家裡樓下整修差不多好了，晚上回去婆婆就特別交代她要把家裡全部整理乾淨，包含廁所、廚房，因為家具要全部就定位了，不過，重點是平常白天婆婆也都在家，且家裡還有公公、小叔等其他家人，他們都沒打算先整理，故意等她回去再丟給她做。

原PO透露，自己還要帶孩子，所以就請老公先哄孩子睡覺，她一個人從9點多打掃到11點多才好，隔天早上婆婆竟跑去跟老公告狀「她都打掃不乾淨」，她老公則生氣回應「人家有掃就好，如果看不慣不會自己做嗎？」結果晚上婆婆趁兒子外出時，馬上衝上樓罵她，是不是請她整理她不甘願，所以她兒子才會罵她，還說她「脫掉鞋子踩地板整個都還有灰塵，這叫有打掃嗎？」

▲女網友在臉書《靠北婆婆2.0》貼文。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

原PO則無奈嘆道「重點是家裡常常都沒在拖鞋子的，大伯、小叔走來走去不會髒嗎？」更忍不住直說「如果你覺得不乾淨那你可以自己打掃啊！不然請兒子用啊！難道他們都沒手嗎？」而婆婆聽後則是氣炸，怒向左右鄰居告狀，原PO並「請大家評評理我這樣有說錯嗎？」

對此，網友紛紛讚翻，「妳沒錯，妳回得太棒了！幸好妳有一個神隊友」、「看來妳做不做都一定被嫌棄啊！那幹嘛做？放棄想討好她的想法人生就海闊天空了」、「春節前中後真的是媳婦們的地獄...」「家事互相，怎麼都是媳婦在做」、「錯就錯在妳說得太對了！他沒辦法反駁妳」、「回得好，這種婆婆就是沒看過壞人啦！」「沒說錯，家是大家的，要做大家一起做」。（編輯：許苡晴）