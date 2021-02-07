罷捷將舉發黃捷違反選罷法 黃捷：讓仇恨留在昨天
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-07 11:42:07
高雄市議員黃捷罷免失敗，罷捷總部發言人徐尚賢今（7）日指出，罷捷團體接受開票結果，但不接受違法的行為，下週一將會去高雄市選委會舉發黃捷，以正視聽，對此黃捷則說，讓所有的仇恨就留在昨天，相信過年快到了，也不宜再這樣子充滿肅殺之氣，歡喜迎接過年就好了。
徐尚賢強調，我們接受罷免案的開票結果，但是絕對不能接受黃捷議員違反選罷法，黃捷在投票日當天上午的種種反罷免拉票的言論，已經很明顯的違反了選罷法，包括她覺得這是報復性的罷免、覺得罷捷是報復的工具、覺得罷捷是邊罷免邊找理由、民主不應該是這樣做的，種種的言論，非常清楚就是在為她的反罷免拉票，請黃捷為自己的違法，向社會大眾說明並交代清楚。對此黃捷則認為，就讓所有的仇恨留在昨天，相信過年快到了，也不宜再這樣子充滿肅殺之氣，希望大家就是一起放下過去的恩恩怨怨，放下屠刀、放下仇恨，用歡喜的心情一起迎接過年前就是就好了。針對罷免立委陳柏惟第一階段連署達標、高雄市立法委員高閔琳連署二階也正在補件，如真有罷免行動是否會去支援？黃捷強調，相信鳳山經歷這一戰反罷免的一役，其實是非常難得的一次經驗，相信這樣的士氣、這樣的經驗，都可以作為其他地方的參考，也奉勸這些罷免團體，民主不會被他們繼續這樣操作，這種為了個人的利益，為了政黨的算計的事情，就停留在鳳山就好了，不要再繼續到處放火、到處點火了。黃捷說，之後該相挺的、該支持的都絕對不會缺席，包括高雄的高閔琳議員，還有接下來的台中的立法委員陳柏惟都面臨罷免挑戰，希望大家都能順順利利，讓我們繼續站在民主的這一邊、繼續站在進步的這一邊，不會跟惡勢力妥協。至於罷捷團體鳳山清捷隊會不會解散，是否會支援其他的罷免行動，發言人徐尚賢指出，鳳山清捷隊的全體同仁，在罷免黃捷案結束之後，依然會堅持反萊豬的立場，民意在哪裡、就會在哪裡，我們會跟隨著民意繼續奮戰下去，罷捷的發起人王明正也很願意向各位有志之士以及團體分享罷免經驗，以及所需要注意的事項，但一切還是要以發起罷免的團體想法為準。