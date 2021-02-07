國家級警報狂叫！「最慘受災戶」曝　網笑：全社區都醒了

今（7）日凌晨1點36分發生中型有感地震，芮氏規模達6.1，且地震前國家警報響個不停，不少人在睡夢中被搖醒。對此，有網友就在臉書社團《爆廢公社》中貼出「寶可夢阿伯」陳三元的照片，認為這次「最慘受災戶」應該是擁有60多支手機的他，有網友見狀便笑回「全社區都醒了吧！」

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中央氣象局表示，這次地震發生在7日凌晨1點36分許，震央位置在宜蘭縣政府東方85.1公里 ，位於台灣東部海域，芮氏規模達6.1，宜蘭縣、苗栗縣最大震度達4級；新北市、桃園市達3級；台北市、花蓮縣、台中市則是2級。

而地震一發生，許多網友深夜被嚇醒，紛紛在PTT狂刷留言「有夠傻眼，我是被警報吵醒的」、「警報到底是怎樣啊，怎麼響了11次」、「我的警報響了14次是怎樣啦，吵死人」、「不是被地震嚇醒，是被國家警報嚇到快閃尿，好大聲」。

▲凌晨1點36分許發生芮氏規模6.1的地震。（圖／氣象局提供）

▲今（7）日凌晨發生有感地震，且地震前國家警報響不停，有網友第一時間便聯想到「寶可夢阿伯」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

另還有網友第一時間聯想到擁有60多支手機的「寶可夢阿伯」，在臉書社團《爆廢公社》中貼出他前陣子將腳踏車改裝並搭載眾多手機的照片，讓全場一看紛紛笑回「72支手機，每支響個5次，伯伯要關360次訊息，好忙好忙」、「一起響，全社區都醒了吧！」「還不知道哪支在響 （完蛋了）」、「國家很認真叫我起床」、「阿伯，阿伯～出事了阿伯」。

就連ICU醫生陳志金都在臉書轉貼「寶可夢阿伯」的照片寫道，「『國家級地震警報』連續發，最高有人連續收到14則，這跟本就是深夜鬧鐘嘛！我第一時間想到，寶可夢阿伯，你還好嗎？深夜64支手機一起響會不會太嚇人了！希望大家都平安，這次我是國家邊緣人」。

對此，「

（編輯：許苡晴）