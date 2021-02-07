李文亮逝世1週年　中國網友感念：健康社會不只一種聲音

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李文亮2019年年底在網路上發佈有關肺炎的消息，隔年1月3日即收到武漢市公安局的警告書，訓誡李文亮在網路上發表「不實的言論」影響社會秩序，要求「噤聲」好好反省。李文亮不久後也染疫，2月6日晚間病情惡化，裝上葉克膜急救數小時後仍宣告不治死亡。
《路透社》記者週六（6）前往醫院周遭，被附近的警衛阻攔無法進入院內，但採訪了幾名當地居民。報導指出，中國領導人習近平去年9月舉辦「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」紀念所謂的「抗疫英雄」時，卻對李文亮的事蹟隻字未提。不過，武漢中心醫院附近的民眾表示，現在疫情趨緩生活回到以往的節奏，仍對李文亮醫生的行為感到欽佩。武漢的網拍經營者、24歲的李潘（Li Pan）表示，李文亮是第一個告訴大眾這種病毒的人，他一定知道（警告疫情）將帶來巨大的影響，但他仍勇於發聲；34歲的設計師紀鵬輝（Ji Penghui）表示，因為李文亮的警告，他在官方認證疫情前就及早購買了口罩，他認為大眾非常肯定李文亮的貢獻，ㄎㄧㄝˇ李醫生值得更多的榮譽。紀鵬輝也說，中國政府在疫情早期確實犯了幾個錯誤，但之後疫情防控一直做得很好。
中國社群平台微博上，許多網友發文、貼出李文亮的照片感念其貢獻，不少人感嘆新冠肺炎疫情至今已一年，疫情仍方興未艾，希望新的一年有新的氣象，也呼籲大眾不要忘記李文亮與許多抗疫烈士。有網友轉發防疫專家鐘南山的短片，鐘南山評論李文亮為英雄，一個人只有對世間抱有如此炙熱的熱情才能逆境而行，為大眾指明方向、安定人心。