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李文亮逝世1週年　中國網友感念：健康社會不只一種聲音

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-07 12:16:23

悼念李文亮
▲武漢中心醫院眼科醫生李文亮於2020年2月7日凌晨逝世，當時許多民眾在醫院外為其弔念。（圖／美聯社／達志影像）
中國湖北省武漢市2019年底爆發「不明原因肺炎」，當時於武漢中心醫院任職的李文亮醫師12月30日於社群警告SARS疑似捲土重來，呼籲周遭親友保持警惕，成為新冠病毒（COVID-19）最早的吹哨人之一。週六（6）是李文亮感染新冠肺炎去世一週年，中國許多網友相繼在其微博留言，或是發文表達感念，並tag李文亮的遺言「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。
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▲（圖／美聯社／達志影像）
▲李文亮醫生逝世1週年，武漢民眾在醫院外放置花束、字卡弔念。（圖／美聯社／達志影像）
李文亮2019年年底在網路上發佈有關肺炎的消息，隔年1月3日即收到武漢市公安局的警告書，訓誡李文亮在網路上發表「不實的言論」影響社會秩序，要求「噤聲」好好反省。李文亮不久後也染疫，2月6日晚間病情惡化，裝上葉克膜急救數小時後仍宣告不治死亡。
▲（圖／翻攝自微博）
▲李文亮醫生於1月31日的發文，當時他已收到了公安處的的訓誡信。（圖／翻攝自微博）
《路透社》記者週六（6）前往醫院周遭，被附近的警衛阻攔無法進入院內，但採訪了幾名當地居民。報導指出，中國領導人習近平去年9月舉辦「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」紀念所謂的「抗疫英雄」時，卻對李文亮的事蹟隻字未提。不過，武漢中心醫院附近的民眾表示，現在疫情趨緩生活回到以往的節奏，仍對李文亮醫生的行為感到欽佩。
武漢的網拍經營者、24歲的李潘（Li Pan）表示，李文亮是第一個告訴大眾這種病毒的人，他一定知道（警告疫情）將帶來巨大的影響，但他仍勇於發聲；34歲的設計師紀鵬輝（Ji Penghui）表示，因為李文亮的警告，他在官方認證疫情前就及早購買了口罩，他認為大眾非常肯定李文亮的貢獻，ㄎㄧㄝˇ李醫生值得更多的榮譽。紀鵬輝也說，中國政府在疫情早期確實犯了幾個錯誤，但之後疫情防控一直做得很好。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲最早爆發疫情的武漢市現在已經逐漸恢復日常，但新冠病毒仍在世界各地持續肆虐。（圖／美聯社／達志影像）
中國社群平台微博上，許多網友發文、貼出李文亮的照片感念其貢獻，不少人感嘆新冠肺炎疫情至今已一年，疫情仍方興未艾，希望新的一年有新的氣象，也呼籲大眾不要忘記李文亮與許多抗疫烈士。有網友轉發防疫專家鐘南山的短片，鐘南山評論李文亮為英雄，一個人只有對世間抱有如此炙熱的熱情才能逆境而行，為大眾指明方向、安定人心。
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友發文感念李文亮逝世一週年。（圖／翻攝自微博）
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▲中國網友在李文亮醫生微博最後一條發文留言，感嘆疫情延續至今已一年多。（圖／翻攝自微博）
 
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在微博上傳鐘南山對李文亮的評論短片。（圖／翻攝自微博）
 
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