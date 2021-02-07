2021台劇新年初始獲好評　《大債》、《鳥事》直視年輕人

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1.

《大債時代》由林柏宏、李霈瑜、張書豪、小薰、陳昊森、潘麗麗等人主演，深刻闡述當代青年面臨的負債議題，不管是面對金錢債、家庭債、人情債等等，果然因題材寫實、引起Y世代的共鳴

面對生存困境的無奈與選擇，播出至今佳評如潮。

劇情描述斜槓青年楊大器

▲《大債時代》引起Y世代共鳴。（圖／公視、可米傳媒）

《大債時代》不是一部描述人生成功的故事，而是期待觀眾藉由劇中不成功的人生中找到希望，讓大家重新思考什麼才是好的生活，以及如何在面臨自身難保的財務窘境之下，找到活下去的勇氣？

《她們創業的那些鳥事》1月底首播便創下佳績，大受網友好評，在愛奇藝點擊累積更創下

▲《她們創業的那些鳥事》才播出就深受好評。（圖／可米傳媒）

首2集中，光是觀眾認得出的「熟悉臉孔」就有柯有倫、羅時豐、巫建和、鄧志鴻、丁國琳、黃鐙輝、李國超、尹昭德、馬國畢、廖慧珍、馬國賢、黃采儀、謝麗金等人，雖然戲分或多或少，但不管台詞或是表演都活靈活現，應證了那句「薑是老的辣」！

再加上職場劇情寫實，金鐘編劇呂蒔媛加上金牌導演馮

場景好看，也是觀眾認為該劇賞心悅目的地方，讓人很期待下一集。

3.

《天巡者》

《天巡者》目前劇情已經進入高潮，誰是幕後操控一切的「大老闆」？從寒冰地獄逃出的盧杞是否就是「大老闆」？還是另有其人？

▲《天巡者》的許多神仙角色，讓網友覺得新奇有趣。（圖／三立）

劇中，除了有跨越千年的神仙戀之外，還有許多神仙角色，讓網友覺得新奇有趣，像是冷豔妖媚秦廣王周曉涵、幽默搞笑城隍爺楊銘威、斬妖除魔蝙蝠精陳博正、最佳幫手劍靈簡廷芮、不認老土地公張國棟、風情萬種狐仙李佳穎等，還有環環相扣的懸疑案件，都引發網友高度討論

4.

《天之驕女》

《天之驕女》從去年8月播出至今，劇情已經進入白熱化，「腹黑夫妻」黃少祺、韓瑜

▲《天之驕女》劇情已經進入白熱化。（圖／三立）

黃少祺、韓瑜從恩愛夫妻變成落魄夫妻，兩人不僅撕破臉，展開諜對諜，又遇上陳珮騏心機夫婦從日本回來復仇，身為韓瑜同父異母的妹妹陳珮騏，從小因未得到父愛而懷恨在心，誓言要從韓瑜身上討回來，兩姐妹一見面便火藥味十足，二位女神正面交鋒，讓網友直呼女人的戰爭要開始了。而謝承均、陳珮騏看似模範夫妻，私下卻暗潮洶湧、各懷祕密，到底誰才是真正的狠角色，將再次掀起高潮與網友討論。