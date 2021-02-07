黃捷將加入民進黨？許智傑：就隨著緣分走
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-07 12:47:56
高雄市議員黃捷罷免失敗，黃捷今（7）日和立法委員許智傑進行車掃謝票，出發前受訪指出，希望大家有任何的情緒都留在昨天，今日開始就是歡喜迎接牛年的時刻了，而被問到黃捷會不會加入民進黨？許智傑則說，很多的緣分不要刻意，不要太勉強，以後有緣分，就隨著緣分走。
黃捷說，開票完後總算放下心中的大石頭，也好好的睡了一覺，希望過完昨天之後，大家就可以一起歡喜的過新年，所以今日是用感恩的心情、歡喜的心情在鳳山來跟大家謝票，希望牛年大家都可以好運連連，對於昨日感言特別提到感謝蔡英文總統及市長陳其邁，黃捷表示，有透過幾個委員來跟蔡總統致謝，然後市長這邊也都有聯繫，再次的感謝他們的關心。民進黨總動員救黃捷，黃捷會不會加入民進黨？立委許智傑笑說，有一首歌歌名叫做《真心真意過一生》，裡面有幾句歌詞寫得很好，「熙熙攘攘為名利，何不開開心心交朋友，時時刻刻忙算計，誰知算來算去算自己」，罷免案到現在應該是可以告一段落了，這種政治性或意識形態的罷免，對台灣社會真的不好，做我們應該要做的事，其他事情不要一直去想太多，對事情沒有什麼實際幫助。黃捷回應表示，這一場罷免的選舉，大家因為機緣、因為這樣的挑戰團結起來，相信未來這樣子本土、進步的力量會繼續團結下去，而被問到是否不排除加入民進黨？黃捷則笑說：「大家一直都是鳳山隊啦，這種鳳山隊的概念，接下來也會一起這樣，一直走下去」；許智傑則說，有很多的緣分，不要刻意、不要太勉強，歡喜心認真做，鳳山不分民進黨、國民黨，只有感動，希望鳳山隊一起為鳳山努力，不管哪一黨，以後有緣分，就隨著緣分走。而現在也有人質疑，不同意罷免票只領先不同意票10,130票，民進黨是贏了面子，卻輸了裡子，票沒有開得那麼的好看，許智傑表示，最後的結果出來，大家都是感恩，不管票數多少、不管喜不喜歡黃捷，鳳山人真的是要回歸到我們的溫暖，跟感恩的社會，柯P講過「適可而止」，趙少康也講「到此為止」，不要這樣子繼續用仇恨互相的對待，真的不好。