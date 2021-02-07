幫獨居阿公修繕屋頂過好年 黃偉哲感謝華山基金會愛心
記者林怡孜/台南報導
2021-02-07 13:14:57
華山基金會於今（7）日為居住安平區的一位顏姓阿公進行房屋修繕工程，阿公的祖屋因為一場大火將原本兩層樓的房屋毀去大半，屋內連天花板都沒有，華山基金會特邀請幾個愛心單位一起合作，在過年前將房屋修繕好，讓長輩有個真正能遮風避雨的家，台南市長黃偉哲也特地來探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公過個好年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。
69歲的顏阿公獨居在安平，10幾年前因一場火災將老家房屋燒毀，華山基金會安平站先後連結崑山科技大學材料工程系學會、普濟殿義工團，為阿公家大掃除及整理廢棄物。但每逢下雨，垂繩懸掛的衣物都會淋濕，只能將物品放置在故障冰箱內充當置物櫃，而一樓也因堆積大量廢棄木材，沒有空間放置床鋪，阿公一直以來都屈身坐在藤椅上靠著門睡覺。普濟殿義工團得知阿公狀況，力邀企業協力支持為阿公進行房屋修建工程，包括源森工程行、劼揚營造有限公司、業晟企業有限公司、良翊工程行、巧詩巧妙檳榔均發揮愛心，提供免費板材、承包修繕工程，期盼在過年前將房屋改造完畢，讓阿公不用再擔心寒流或颱風豪雨時受凍淹水的狀況，真正過好年。 黃偉哲表示，社會上存在很多獨居老人或是經濟較弱勢的朋友，許多人因為未達到社福體制補助的標準而生活陷入困苦，在現實生活上卻是真是需要被扶助的人。感謝包括華山基金會在內的許多社會團體的善心，協助修繕老屋，幫助長者也能過好年。黃偉哲強調，不管在物資上、修繕上、金錢上，市府都願意盡全力來協助，事實上勞工局也有志工隊長期協助弱勢家庭做房屋修繕，很多人都願意來幫忙，所謂做好事不怕人多，越來越多人做好事，就能成就更美好的社會，透過大家齊心努力，希望能讓社會上需要幫助的人越來越少。