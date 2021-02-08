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陳時中鬆口：疫苗有20多萬劑到手、首波至少10萬人能打

記者劉雅文/綜合報導

2021-02-08 14:55:08

▲新冠肺炎疫情導致全球幾乎陷入停擺，外媒分析何時恢復正常生活，主要仍可能要看疫苗接種速度及覆蓋率。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎疫情持續在全球延燒，各界都在關注疫苗發展。（圖／美聯社／達志影像）
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案929)，為本國籍20多歲女性，在英國曾有確診，2採陰性返台後，又經過3次採檢後才確診。
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不過指揮中心也捎來好消息，指揮官陳時中首度鬆口證實，目前台灣已經確定從COVAX取得大概20幾萬劑疫苗，陳時中提到，COVAX這兩天有積極跟我們聯繫，但是相關抵台的時程尚未確認。依照AZ新冠疫苗需施打兩劑估算，首波疫苗來台預計將有至少10萬人可以優先施打。
另外有媒體問及，指揮中心是否考慮保留自費接種數量，陳時中表示，相關的可能性沒有排除，沒有一定不行，一些緊急需要的相關，或是防疫重要的人，沒有打完之前是不會開放的，有剩的話再打，陳提到，相關商務人士如果有需要要自費施打，未來都可以在考慮範圍之內。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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