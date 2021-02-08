陳時中鬆口：疫苗有20多萬劑到手、首波至少10萬人能打
記者劉雅文/綜合報導
2021-02-08 14:55:08
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案929)，為本國籍20多歲女性，在英國曾有確診，2採陰性返台後，又經過3次採檢後才確診。
不過指揮中心也捎來好消息，指揮官陳時中首度鬆口證實，目前台灣已經確定從COVAX取得大概20幾萬劑疫苗，陳時中提到，COVAX這兩天有積極跟我們聯繫，但是相關抵台的時程尚未確認。依照AZ新冠疫苗需施打兩劑估算，首波疫苗來台預計將有至少10萬人可以優先施打。另外有媒體問及，指揮中心是否考慮保留自費接種數量，陳時中表示，相關的可能性沒有排除，沒有一定不行，一些緊急需要的相關，或是防疫重要的人，沒有打完之前是不會開放的，有剩的話再打，陳提到，相關商務人士如果有需要要自費施打，未來都可以在考慮範圍之內。
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