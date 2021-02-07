引發社會恐慌？部桃醫院院長徐永年鞠躬致歉
記者劉雅文/台北報導
2021-02-07 14:56:44
桃園醫院群聚感染暫時警報解除，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到，目前全院篩檢都為陰性，將取消所有人員的健保卡註記，部桃醫院院長徐永年，今（7）天也受邀到指揮中心記者會，分享這段時間的防疫過程。
徐永年也在記者會上，先是為了引發社會恐慌，向社會大眾致歉並且鞠躬，另外，他也不忘感謝各界對桃園醫院的包容，他開玩笑的舉例，部桃前進指揮中指揮官王必勝總說，減肥無望，顯示他們真的收到來自各界的關心、很多的溫暖，他也希望可以盡快生活恢復正常。另外徐永年還提到，這段期間總統副總統也都很關心，副總統賴清德甚至送上親筆信，陳時中也打給他，講了20分鐘，非常詳細的部桃專案內容，要他轉達，讓同仁安心、放心。徐永年也透露，桃園市長鄭文燦，也是每天下午都會打給他，且每通電話最後，都會告訴他：「院長你有什麼需要的，不要客氣！我來想辦法」 。徐永年也不忘感謝，在人力吃緊的時候，那些堅守崗位的同仁，還有行政團隊、市府、部會，都給同仁最大力量，他提到：「桃園醫院一定會挺過去，過年到了，希望春回大地、台灣一切平安」。
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