黃秋生被迫全裸遭霸凌 拍三級片治癒創傷
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-07 14:43:42
香港影帝黃秋生接受《我是救星》主持人陳雅琳專訪，吐露自己長年的心魔。4歲時就遭英籍生父遺棄的他，被媽媽送到寄宿學校卻慘遭霸凌，曾經被脫光衣服罰站在操場中央，使得他從此長年做同一個惡夢，就是全身沒穿衣服不知道怎麼回家，人生直到全裸演出《聊齋艷譚續集：五通神》，才終於療癒心理創傷，結束這個數十年的惡夢。黃秋生開玩笑說，自己如果不演戲，恐怕就是變態了吧！
黃秋生的英籍生父在1955年被英國政府派到香港工作，1961年生下黃秋生後，在黃4歲時離開香港，從此沒了訊息。小時候媽媽曾經透過紅十字會找過一次，但是失敗，後來直到黃秋生年過半百，英國BBC訪問黃秋生有關1997年前的混血兒生活，開始一趟意外的尋親之旅，才知道父親後來定居澳洲、已經過世，而自己原來還有1對雙胞胎哥哥和1位姊姊，他說他跟2位兄長見面時，真的是驚訝到腦中一片空白，整個人都矇了，覺得很神奇。受香港演藝圈封殺，黃秋生6年多過著零收入的日子，自己如果不是絕望，是不會離開香港的，他說：「我沒有看到香港有任何可以回到過去的可能性。」而會選擇來到台灣，他說因為台灣是保存傳統文化最好的地方，從傳承下來的道德觀念、以及人跟人之間的關係就可以看得出來，「台灣人經常把對不起、不好意思、抱歉掛在嘴邊，你永遠聽不到『滾』之類的妄語」。黃秋生來台灣錄製美食節目，開著餐車走透透，他說他真是感受到台灣人滿滿的人情味。
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