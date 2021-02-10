超大禁忌！小年夜千萬別做「這件事」　做了小心窮一整年

新的一年來臨，今（10）天是小年夜，過完今天就意味著正式進入牛年，不過大家知道嗎？小年夜還有一些禁忌，其中，「這件事」絕對不能做，做了小心會窮一整年。

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《水墨先生》網站指出，要讓自己的春節過得更加順利，首先，不宜吵鬧，應該早睡，保持安静。否則「你吵它一天，它吵你一年」。

▲大忌！小年夜千萬別做「這件事」，做了小心窮一整年。（示意圖／取自 pixabay ）

其次，千萬不要有舂米之舉，否則有將風神搗下之虞，恐造成未來一年多風災。最後，還有這個超級大禁忌！某些地區，相信若小年夜在家中「搗蒜」，會把家給搗窮了，所以切記這天絶對不可以「搗蒜」。（編輯：許苡晴）