NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

超大禁忌！小年夜千萬別做「這件事」　做了小心窮一整年

編輯中心/綜合報導

2021-02-10 07:00:00

荷包
▲大忌！小年夜千萬別做「這件事」，做了小心窮一整年。（示意圖／pixabay）

新的一年來臨，今（10）天是小年夜，過完今天就意味著正式進入牛年，不過大家知道嗎？小年夜還有一些禁忌，其中，「這件事」絕對不能做，做了小心會窮一整年。

我是廣告 請繼續往下閱讀

《水墨先生》網站指出，要讓自己的春節過得更加順利，首先，不宜吵鬧，應該早睡，保持安静。否則「你吵它一天，它吵你一年」。

▲大忌！小年夜千萬別做「一件事」，小心窮一整年。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲大忌！小年夜千萬別做「這件事」，做了小心窮一整年。（示意圖／取自 pixabay ）

其次，千萬不要有舂米之舉，否則有將風神搗下之虞，恐造成未來一年多風災。最後，還有這個超級大禁忌！某些地區，相信若小年夜在家中「搗蒜」，會把家給搗窮了，所以切記這天絶對不可以「搗蒜」。（編輯：許苡晴）

關鍵字

NOW民調中心

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
66.55%33.45%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀