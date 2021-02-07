部桃成功清零 鄭文燦：桃園是防護網非疫區、無禁桃必要
記者劉育辰/綜合報導
2021-02-07 15:03:07｜2021-02-07 15:03:42
中央流行疫情指揮中心（CDC）在今（7）日的記者會中宣布「部桃清零」成功，危機暫時告於段落。而指揮官陳時中也特地邀請桃園市長鄭文燦到記者會中與民眾分享桃園在這段時間的防疫經驗。鄭文燦表示，作為防疫的第一線，桃園在過去一年承受到了最大的壓力與責任，也再次強調桃園不是疫區，而是醫院與社區間的防護網，禁桃令完全沒有必要，未來桃園也會持續與中央同心，進行防疫。
鄭文燦在記者會中提到，這次疫情的「震央」在桃園，過去一年桃園是防疫第一線，承擔最大的壓力與責任。但在中央、地方共同合作下，把疫情控制在最小範圍內。這次部桃事件也充分顯示了防疫要同心、嚴謹、果決。鄭文燦除了感謝中央給了很多支持，也感謝民眾在這期間的物資支援，未來桃園會繼續守住國門、守住台灣，繼續與中央合作，讓台灣保有防疫好成績，維持人民生活，也希望民眾能持續給予醫護鼓勵。在部桃事件期間，不少藍營執政的縣市也曾提出所謂的「禁桃令」，要求公務員不得前往桃園。對此，鄭文燦也說，桃園在疫情期間確實為了防疫，取消非常多活動，但桃園不是疫區，而是是建立了醫院與社區間的防護網，只要各案可追溯，基本上疫情就在可控範圍內，這陣子疫情也沒有擴散到社區，到桃園旅遊、消費、訪友或進行商務活動，跟去台灣其他地方是一樣的；防疫要同心，禁桃令完全沒必要。不過，鄭文燦也說，桃園從春節到元宵節，還是取消了許多活動，但在防疫優先的考量下，會在春節後針對受衝擊產業進行盤點，再提出紓困、振興計畫。鄭文燦也再次感謝總統蔡英文、CDC以及行政院透過專案協調會議，針對桃園的防疫、紓困需求進行協助。