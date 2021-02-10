春節財運爆棚！「3生肖」躺著鈔票笑到醒 一路旺到初六
編輯中心/綜合報導
2021-02-10 07:00:00
明（11）天就是一年一度的春節了，想必大家都希望自己新的一年能夠賺大錢，獲得升職或加薪。專攻命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄就透露，初一至初六（11~16日）財運勢不可擋的「3大生肖」，他們將躺著鈔票笑到醒。
生肖龍2月11日至16日，不管身處於何種環境下，都能以超強的學習能力，快速適應和解決困難，更懂得深藏不露的道理，所以他們真實的實力就連很親近的人也不清楚，事業能飛黃騰達，富貴榮華！另外在財運方面，生肖龍也會迎來躺著鈔票笑到醒的好運。生肖虎2月11日至16日，生肖虎的事業將會蒸蒸日上，而且還會得到貴人的鼎力相助，事業運旺上加旺，將會輕鬆賺大錢，並有望升職變成領導，錢權皆得。不僅如此，他們給同事們的印象特別好，只要繼續保持，就能夠有更輝煌的成就。生肖鼠2月11日至16日，生肖鼠的人能越過越順心，特別是財運將會高漲，財源滾滾來！不過，在家庭上，已婚的人總是得不到對方的理解，矛盾比較多，但是彼此感情吵不散，過段時間就會好轉，他們家裡的喜事會很多，還容易有添丁的喜事出現。（編輯：許苡晴）