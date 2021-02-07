谷關旅遊中繼站 入關博物館打造溫泉旅遊風格
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-07 15:26:09
交通部觀光局參山國家風景區管理處配合觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫，提供台中谷關遊客中心為示範點，由知名策展人陳宣誠與鄒駿昇歷時半年重新規劃，發掘谷關溫泉區在地生態資源特色，重塑遊客中心內部空間與周邊步道軟硬體設施，將遊客中心打造成為谷關「入關博物館」，今(7)日在谷關觀光業者的期盼下嶄新開幕，未來將成為遊客入山探索谷關、旅遊泡湯前的最佳巡禮中繼站。
參山處代理處長曹忠猷表示，谷關遊客中心能獲觀光局選為「PLUS 19 台灣溫泉鄉」第一個計畫示範點，在地業者與鄉親都相當期待。因為谷關地區擁有獨特的「山・嵐・霧」美景，生態山林資源豐富，溫泉美食與原民文化也都有其獨特性及吸引力。曹忠猷指出，透過導入藝術美學、梳理觀光資源脈絡，輔以地方創生、文化加值等方向，以遊客中心為策展場地，並將周邊動線、指標重新設計創作，除了遊客中心提供資訊與休憩的既有功能，將額外賦予讓到訪溫泉之鄉的旅人深刻體會在地魅力的重要媒介，期能將歷史悠久的谷關溫泉區品牌注入嶄新元素。臺中市溫泉觀光協會榮譽理事長羅進洲表示，谷關遊客中心位於溫泉區中心點，假日遊客眾多有其特殊與重要性，但以往內部溫泉主題介紹與戶外的谷關溫泉公園比較缺少兒童遊憩空間，而這次重新打造的入關博物館內部多了讓親子遊客閱讀繪本、童書的休憩空間，期待透過越來越多的全齡友善遊憩設施，能吸引更多年輕族群、親子旅客來谷關泡湯。遊客陳先生也說，十分幸運能見證入關博物館重新改裝開幕，一進入博物館明顯感覺到新穎活潑的氛圍，不像一般博物館那麼枯燥沈悶，每樓層以介紹谷關當地生態及植物來區分。館內極簡的風格十分舒服沒有壓力，連小朋友都很喜歡，不會覺得無聊。天然的地理優勢創造谷關極度多樣化的動植物生態，旅客到谷關除了享受泉質聞名全台的溫泉，還能體驗松鶴、裡冷等4個泰雅部落觀光資源，捎來、德芙蘭、谷關七雄等步道更是許多登山客朝聖的必走路線，大甲溪發電廠的文物館、馬鞍壩生態園區也是認識水力發電與大甲溪生態的絕佳環境教育場所，在地知名白冷冰棒、肉包、五葉松汁與鱘龍魚料理更等著旅客來品嚐。