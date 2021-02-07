部桃群聚感染正式落幕？陳時中：可以說是危機解除
記者林莞茜/綜合報導
2021-02-07 15:41:56
為因應衛生福利部立桃園醫院爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心日前啟動部桃專案清零專案，指揮官陳時中今（7）日表示，全院員工檢驗結果皆為陰性，可以說是「危機解除」，但後續相關在醫院的復原，還需要看整體的血清檢驗，將所有可能性藍圖做得更清楚，事件才可以算正式告一段落、落幕。
指揮中心今日召開臨時記者會，宣布部桃清零計劃中，全院員工2135人在2月3日至2月5日採檢結果皆為陰性，加護病房、內科病房與門急診公共區域的環境採檢也均為陰性。有媒體詢問這樣是否代表部桃群聚正式落幕？陳時中表示，應該說是危機解除，後續怎麼做相關的復原，醫院也還需要恢復，這都要等整體血清檢驗後，把可能性藍圖知道更清楚才能算告一段落，不過現在危機跟感染源都很清楚，在整體的pcr檢驗中也可確定目前已經不具危機。至於何時才能開放部逃？陳時中說，目前時間還是訂在新年過後，而危機解除後的復原計劃跟整個部桃對院內感控管理都還需要更精進，演練也需要再安排，要盡量去做到盡善盡美。陳時中也說，根據這些人在14天後pcr的採檢結果，除非有非常極端的狀況，超乎現在科學證據，才會有風險存在，但現在已經沒有相關風險，甚至可以說，部桃是現在全台灣最安全的地方。但針對在清零計劃中，有706人加驗抗體，血清抗體已採682人，有681人陰性，其中1人有疑慮，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，該個案已採檢過2次pcr核酸檢驗不帶病毒，而其接觸者的採檢、抗體也都是陰性，並沒有別人傳給他的狀況，所以目前為止還沒有100%確定的結果個案進一步訊息跟處置，預計一週後，看血清反應有沒有消失或有更強反應，會再來做綜合判斷。
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