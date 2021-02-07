中市焚化再生粒料　公共工程使用逾40萬噸

落實環保節能永續及配合循環經濟政策，台中市政府環保局積極推廣焚化再生粒料100%在地化使用，截至去年止，已輔導轄內公共工程使用焚化再生粒料累計40萬7,455公噸，超過94%使用在「控制性低強度回填材料（CLSM）」工程，例如下水道回填、地下道填補等，其餘6%使用在掩埋場覆土，不僅大幅減少天然資源開採，也拓展底渣去化管道。

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環保局表示，台中市率全國之先於106年公布實施「台中市垃圾焚化廠焚化底渣資源化產品使用管理自治條例」（底渣自治條例），要求市府各公共工程所使用的CLSM，應使用轄內底渣資源化產品替代粒料至少50%，除可降低長程運輸的碳排放量，更可避免不必要的資源浪費。

環保局指出，初期推動，因大部分工程單位對於焚化再生粒料不熟悉，使用意願相對較低，透過不定期稽查工地、召開台中市資源化產品再利用推動小組協商、訂定工程單位發包契約納入使用焚化再生粒料，甚至辨理研討會或觀摩活動推廣宣導，及訂定獎勵措施等作為，大幅提升工程單位使用意願，讓焚化再生粒料使用量逐年提升，市府持續努力推廣焚化再生粒料，逐步解決底渣去化問題，創造底渣資源化產品的循環經濟。