全力助國產疫苗研發 陳時中：操之在人對國家防疫不利
記者林莞茜/綜合報導
2021-02-07 16:10:18
各國陸續研發新冠肺炎疫苗，我國也有兩家疫苗廠商進入二期臨床試驗，但在相關行政作業流程上是否能加速進行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日對此表示，在去年12月時有建立平台來招募受試者，目前在高端的測試者約有200多人，對剛開始要進行的聯亞疫苗抱著很大的期待，食藥署人員駐廠，將定期檢討相關細節、全力協助業者產出。
陳時中說明，在去年12月的時候，就有思考到要招募受試者會花很多時間，所以就先建立平台，希望能把可能的人員資料庫先建立起來，所以現在就能夠依照資料庫展開人體受試所需要的相關事前作業，之前有傳出說到3000多個，但沒有到那麼多，大概是200多人都有自行同意，一切都會按照該有的程序做。至於聯亞疫苗才剛剛開始，陳時中表示，要通過各醫院收案都需要一點時間，食藥署會駐廠，定期檢討相關細節，幫助文書作業，將應注意事情提出互相討，他們對於進入二期單位都有很大的期待，上禮拜也有找他們來開會，詢問哪些地方需要政府協助能夠加速變快。陳時中指出，過去一直強調病毒不斷變異，將來國產自給自足、疫苗產能研究能力非常重要，國家會朝這樣的方向努力，中央也會站在一個鼓勵、獎助的立場，但在疫苗的安全性和有效性上的要求是絕對不打折扣，全力且大力的扶持國產疫苗，因為若疫苗「操之在人」對國家整體防疫非常不利。媒體問到，若疫苗到貨後是否願意身先士卒先施打？陳時中則回應，疫苗仍對於保護社會的人作為施打優先。
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