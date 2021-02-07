人妻月收17萬養家！尪廢在家「玩手游」 網驚：在忍什麼
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 16:21:43
夫妻婚後是否該共同承擔經濟壓力，一直是熱門討論話題。就有一名人妻抱怨，雖然自己月薪高達17萬，但老公卻因此失去上進心，整天待在家玩手機，讓她忍不住抱怨。過程更引發眾多網友感嘆，更苦勸「不要再忍下去了」。
一名人妻在臉書《靠北老公2.0》上抱怨，「我養我老公好多年了，我月入17萬左右，他一直認為家裡不缺錢所以完全沒上進心，這不是缺不缺錢的事，讓老婆養自己，整天在家打手游，這樣對嗎？」原PO繼續盤點老公的誇張事蹟，「每天我工作到晚上12點才回家，就是看到他廢在床上玩手遊，碗和衣服都好幾天洗一次、垃圾也沒倒，問他為什麼沒倒，竟然回『因為一場都要半小時，當時還在打所以沒辦法去倒，明天再倒』，但明天又會是同一句辯解」，這樣的生活現況也讓原PO心累。不少人看完原PO老公的誇張作為後，紛紛驚訝回應「好多年，妳到底愛他哪裡？」「問他日子還要過下去嗎？不要再養了，妳條件有這麼差嗎？」「這種人怎麼不放生…」、「比較想知道當初他是怎麼騙到妳」、「不管是誰養家的，另外一位的確需要有自知與認知，多擔待家事一些，畢竟沒人想一直養不互相的人」。（編輯：潘毅）