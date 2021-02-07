NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

談雞排妹性騷風波　柯文哲沈默後回：藝人總是要炒話題

記者丁上程／台北報導

2021-02-07 16:18:13｜2021-02-07 16:18:36

台北市長柯文哲7日參與健康關懷天使授證記者會，被問到雞排妹遭性騷擾的議題，柯文哲回應自己也不曉得，「藝人總是要炒話題」。
▲台北市長柯文哲7日參與健康關懷天使授證記者會，被問到雞排妹遭性騷擾的議題，柯文哲回應自己也不曉得，「藝人總是要炒話題」。（圖／台北市政府提供）
台北市長柯文哲今（7）日下午出席健康關懷天使授證記者會，被問及日前藝人雞排妹鄭家純，疑似遭到資深台語歌手翁立友性騷擾一事，柯文哲先是沈默約10秒鐘後，帶著略顯結巴的語氣，表示「我也不曉得，不過是這樣，藝人還是有…總是要炒話題幹什麼，不過…不是，我也不曉得」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
藝人雞排妹日前出面指控，主持尾牙時遭到該公司的老闆以及某位資深藝人性騷擾。而民眾黨立委賴香伶也出面力挺雞排妹，並且主動揭露自己過去也曾經遭到校騷擾，並且強調製作單位、簽約經紀人等也有義務幫助被騷擾者勇於發聲、揭露。
而對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，針對這個議題似乎還沒做好回應的準備。面對記者詢問時，柯文哲先是沈默了將近10秒鐘後，表示「不過老實講，我也不曉得，不過是這樣，藝人還是有…總是要炒話題幹什麼，不過…不是，我也不曉得」。
針對雞排妹控訴遭性騷擾的風波，也有人評論雞排妹是為了在2022年投入選戰。由於雞排妹日前一向相當欣賞柯文哲，甚至曾經表示願意為了柯文哲組織空軍打選戰，現在柯文哲是否有意延攬雞排妹加入民眾黨？對此柯文哲則笑著回應「別鬧了」。
關鍵字

NOW民調中心

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
83.8%16.2%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
47.28%52.72%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
52.16%47.84%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀