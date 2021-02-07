可可Cacao跨域推廣所正式開幕 客庄焦點創造無限可能
記者黃正忠／屏東報導
2021-02-07 17:24:08
為推廣及帶動可可產業永續發展，屏東縣政府將萬巒鄉佳佐村擁有百年歷史的「佳佐天主堂」活化再利用，搖身一變打造成「可可Cacao跨域推廣所」。屏東縣政府於7日舉辦啟用儀式，縣長潘孟安、立法委員周春米、客委會副主委鍾孔炤及各級民意代表蒞臨現場，一同見證台灣第一座公部門客庄可可園區的誕生。
潘孟安表示，屏東可可在多年努力之下成功躍上國際舞台，更在國際賽事上獲得無數的殊榮與與肯定，可說是含金量最高的城市。縣府積極推動可可相關產業，而可可Cacao跨域推廣所除做為推廣可可產業之重要基地外，更扮演著促進地方產業之共創與交流之角色，進一步提升「屏東可可‧台灣巧克力」之品牌意象以及市場能見度。潘孟安指出，可可跨域推廣所不僅有屏東品牌巧克力展售、風格市集、特色餐點，更能在場所內了解可可從栽種、烘培等相關知識，作為環境教育、可可文化推廣的重要場域，且鄰近185縣道上更可與周遭咖啡產業園區作等特色景點串聯，打造新旅遊路線，讓屏東的可可被更多人看見。 屏東縣政府客家事務處表示，可可為屏東客庄新興之特色產業，近年來縣府透過積極辦理客庄產業輔導與培力之相關計畫，帶動許多年輕人留鄉、返鄉投入可可產業之發展。