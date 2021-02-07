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中國網友也瘋Clubhouse　言論不受限大談新疆、台港議題

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-07 17:26:16

Clubhouse示意圖
▲邀請制的語音社群平台「Clubhouse」獨特的經營模式快速在各地爆紅。（圖／美聯社／達志影像）
邀請制的語音社群平台「Clubhouse」近期快速竄起引發關注，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）以及多地的大咖藝人相繼參與，成為全球爆紅的社交軟體。因為目前平台上未有嚴格管制言論的措施，不少中國用戶湧入Clubhouse，收聽、交流可能被北京列為「政治敏感內容」的新疆、港台議題。
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▲特斯拉創辦人馬斯克1月底在個人推特上發文，預告將開設Clubhouse聊天室。（圖／翻攝自Twitter）
▲特斯拉創辦人馬斯克1月底在個人推特上發文，預告將開設Clubhouse聊天室。（圖／翻攝自Twitter）
《路透社》報導，中國政府禁止了Twitter、Facebook和YouTube跟個主要的社群媒體，並實施嚴格的言論審查，但目前快速竄紅的Clubhouse雖然無法在中國iOS的AppSotre上直接下載，但只要簡單設置所在國家就能夠下載、使用，同時，中國的拍賣網站上也可發現不少賣家出售Clubhouse邀請碼，價格在50至400元人民幣之間。
《路透社》的記者實際探訪了幾個Clubhouse「中文房」後發現，數以千計的中文用戶參與了各種類型的語音內容，包括新疆集中營、台灣獨立以及香港國安法等被列為政治敏感的議題。香港一個政治時事聊天室中，有記者、藝術創作者討論對美國前總統川普的支持；另一個聊天室則有台灣、香港、中國的網友互相交流談論地緣政治。
▲（圖／翻攝自微博）
▲Clubhouse目前在中國還沒有受到嚴格的管制，加上其語音聊天的時效性，受到不少網友青睞。（圖／翻攝自微博）
2020年推出的Clubhouse目前營運時間不長，但隨著人氣高漲問題也逐漸浮現。外國媒體注意到，雖然Clubhouse創辦人嚴正聲明，「平台譴責一切種族主義、仇恨言論，且設有調查解決相關行為的機制」但因為語音內容擁有播送完後即消失的特性，不會留下明確的對話紀錄，導致Clubhouse上仍充斥著煽情暴力、種族歧視或是性別歧視的言論卻難以舉報、管控。
香港媒體進一步指出，目前Clubhouse的用戶尚未有太高的戒心，但已傳出有中國用戶使用人工智能（AI）聲音識別程式錄製聊天內容，恐有安全隱憂。報導同時指出，中國網友目前不用「翻牆」就能夠使用該款App，甚至可以直接和港台政治人物、意見領袖交流，預測Clubhouse不久之後也會遭到中國封鎖。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲有中文用戶在推特上分享使用Clubhouse的經驗。（圖／翻攝自Twitter）
 
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