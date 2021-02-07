宋柏緯「把妹」全家出動 四分衛阿山加持合奏吉他
記者翁新涵/綜合報導
2021-02-07 18:50:08
年度台劇《天橋上的魔術師》，讓四分衛阿山重回約會聖地，在曾經是全亞洲最大百貨的中華商場，和宋柏緯合體大展帥氣傳情招數，全家出動幫把妹，合體一起彈吉他合奏卡農，電暈全場。
宋柏緯說，當初知道阿山要演他老爸時，滿心想著「太過分了！」因為真的太帥，「如果我是劇中的阿澤，我不敢找我這個爸爸一起出來彈吉他，我覺得暗戀的那個女生會愛上我爸！」宋柏緯還透露，拍攝這場戲的當天，所有工作人員都特別來看阿山，「他完全是那個年代最帥的男人、整個商場最帥的男人！」阿山則是義氣滿滿地說：「身為老爸的我，一定要幫他達成任務，音樂很棒！兒子一定會贏的！」劇中他們在人來人往的商場裡大秀琴技，阿山更是對地點充滿回憶，「高中時候帶女朋友或同學去定做衣服、買錄音帶。」在中華商場拍攝還讓阿山重回約會聖地，他透露，學生時曾經和女友在鐵軌平交道玩「猜火車」遊戲，半夜約會猜火車是從左邊還是右邊過來，充滿兩小無猜浪漫氣息。而且四分衛出第一張專輯的封面，也就是在天橋上拍的，阿山與天橋意外有滿滿的緣分。《天橋上的魔術師》將於2 月 20 日公視、myVideo播出。