一次看清楚「3波感染」！部桃20人群聚時序圖曝光
記者劉雅文/台北報導
2021-02-08 14:27:33
針對先前爆發新冠肺炎院內感染的部立桃園醫院，中央流行疫情指揮中心表示，目前已經過了觀察期，整體來說算是危機解除，相關人員的健保卡註記也都取消，指揮中心今天也曝光相關感染時序圖，仔細分析傳染途徑。
這起群聚案件，從遭確診者案812感染的住院醫師案838算起，總共有20人受到感染，其中包含9名病例，是在院內有相關感染接觸，其餘則是確診者的家戶感染。針對這起院內群聚，擴大隔離、回溯總計4345人，目前醫院隔離0人、社區 845人，相關回溯3500人。相關的血清抗體檢驗，目前已經進展到1224人，還在等待檢驗結果，PCR檢驗則是有1名人員因為出國尚未採檢，其餘都已經全數陰性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在1/7到1/14這一星期，是部桃院內感染關鍵，7到10號當中，有9病例在醫院有接觸，11到13號當中三天時間，擴大做採檢匡列，試圖阻斷傳染鏈發展。羅一鈞解釋，透過時序表可以發現院內感染發生，進展相當快速，在1/7到1/14當中已經出現案838被傳染，下一波為案852、856、869感染，另外案856傳給案863，後續案856傳給案881，這第三波在7天內發生。透過時序圖也可看到，指揮中心在整個過程中，陸續擴大採檢，相關第一波、第二波、第三波都是在七天內發生，等於採檢完隔天就進入可傳染期，成為指揮中心很大的挑戰。
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