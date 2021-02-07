「泡沫候選」變身政壇新星！日本暴走族擊敗大黨當選議員
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-07 19:38:41｜2021-02-07 19:40:02
1月31日日本舉行議員選舉，埼玉縣戶田市議會的選舉由染著一頭金髮、具有暴走族背景，身上還有大片刺青的「超級瘋狂君」（スーパークレイジー君，Super Crazy君）西本誠拿下912票險勝當地擁有強大基礎的公明黨候選人，成功進入議會。西本誠對自己刺青、曾經待過少年院（感化院）等過往非常坦誠，現在的他已經改頭換面，將會珍惜每一個投票支持他的民眾，努力累積經驗成為獨一無二的政治家。
綜合日本媒體報導，今年34歲的西本誠本業為「歌手」，1986年出生宮崎縣，所屬的政黨為「超級瘋狂君黨」。在日本政壇，沒有強大政黨支撐的候選人被稱為「泡沫候選人」或是「獨立候選人」（インディーズ）往往都是陪跑的份，但西本誠從卻人們眼中的泡沫變成了「希望之星」。西本誠在2020年曾經投入過東京都知事選舉，是21位落選者的其中一人（小池百合子成功連任），當時西本誠大約只拿到了1萬2千張票。今年戶田市議會選舉，雖然在36位候選人中西本誠排名第25，是26席中的倒數第二名，但日媒形容，西本誠小小的勝利就像是為政壇注入了一些活水。西本誠參選的時候以誇張的暴走族「特攻服」作為主要形象，10多歲的青少年時期因為行為偏差，進入了感化院。20歲時西本誠在京都上京（二條通）夜店擔任服務生，也當過護理人員。西本誠說道，「在那裡時（感化院）做過了所有瘋狂的事情，所以大家都叫我『瘋狂君』」這段經歷成為現在的藝名由來。面對外界的批評，西本誠也坦然的在個人推特上發文，表示自己不是隱藏過去的偽善者，自己的父親確實曾經是極道（日本黑道），待過監獄是事實、進入過感化院是事實、身上的刺青是真的、輟學是事實、曾經是個遊手好閒的人（或是賭徒）也是事實。但西本誠認為，政治人物偽造學歷之類的醜聞，也和自己差不多，東京大學出身的菁英也並非完美無瑕。2020年競選東京都知事失敗後，西本誠決定到許多親友居住的戶田市重新出發。他一改原本歌唱博人眼球的競選方式，改以簡單的語言在街頭演說，表達他最關心的政治議題，包括「教育資源不平等」、「增加戶田市的無障礙空間」、「援助受到COVID-19衝擊的中小企業等」。個性活潑的西本誠特別喜歡在中小學附近積極演說，在社群（SNS）上看到孩子們Po與自己的合照，興奮的說「我遇到了超級瘋狂君！」令他非常開心。同時，西本誠也在競選期間深切體會到一般人對於政治的冷感，不少人和他說「我不知道要去哪投票」甚至「不知道這個選區有什麼候選人」，西本誠希望能夠持續在政壇努力，甚至前進國會，讓更多日本年輕人投入政治。