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內湖人不用出城也有花海！4萬株花朵打造最美後花園

The China Post/綜合報導

2021-02-07 23:30:00

▲「大溝溪生態治水園區」，就是當地內湖人散步小秘境，每到二月份百花盛開的花海更是讓內湖人每年都來報到。（圖／Taipei Walker提供)
▲「大溝溪生態治水園區」，就是當地內湖人散步小秘境，每到二月份百花盛開的花海更是讓內湖人每年都來報到。（圖／Taipei Walker提供)
根據The China Post報導，難以想像在喧囂的台北市區內，也有許多小秘境讓人短暫遠離都市的煩惱，享受大自然帶來的悠哉、愜意感。位於捷運大湖公園站步行10分鐘距離的「大溝溪生態治水園區」，就是當地內湖人散步小秘境，每到二月份百花盛開的花海更是讓內湖人每年都來報到。
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今年的大溝溪生態治水園區花海已默默綻放，由北市府的河管科系系照料、布置，透過紅、粉紅、黃、橙、紫五種顏色的花草設計成「五色鳥」的圖騰。
▲花草設計成「五色鳥」的圖騰。(圖／Taipei
▲花草設計成「五色鳥」的圖騰。(圖／Taipei Walker提供）
整片花海約2.4座籃球場大小，不論是從高處的平台廣場上俯瞰五色鳥花海，還是走進1,042平方公尺、4萬株花海中欣賞壯觀的景致。
而「大溝溪生態治水園區」在相關單位的積極照顧下，是一座生態完好的園區，最高紀錄是約20科40種鳥類在此活動，包括稀有台灣特有種「五色鳥、臺灣藍鵲、臺灣紫嘯鶇」、保育類「大冠鷲、東方蜂鷹及鳳頭蒼鷹」等來此棲息。還串連周邊「五指山系登山步道」可以慢步至圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等景點，就等你來趟台北一日輕旅行。
▲還串連周邊「五指山系登山步道」可以慢步至圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等景點。（圖／Taipei
▲還串連周邊「五指山系登山步道」可以慢步至圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等景點。（圖／Taipei Walker提供）
「大溝溪生態治水園區花海」怎麼走 
1、GOOGLE地圖搜尋「大溝溪生態治水園區」(PLUS CODE： 3HQX+J9 內湖區台北市) | Google Map: Dagouxi Waterfront Park
2、公車：
搭乘小3公車至「大湖國小」站下車，沿大湖山莊街方向步行至大湖山莊街底，即為「大溝溪生態治水園區」，花海位在治水園區內部。
搭乘247、267、284、620、630、677、681、683、紅2、紅31、內湖幹線公車至「大湖公園捷運站」站下車，沿大湖山莊街方向步行約1公里，大湖山莊街底即為「大溝溪生態治水園區」，花海位在治水園區內部。
3、捷運：搭乘文湖線至「大湖站」下車，沿大湖山莊街方向步行約1公里，大湖山莊街底即為「大溝溪生態治水園區」，花海位在治水園區內部。
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