2高市警曾與確診者同桌吃飯 一採陰持續居家隔離中
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-07 20:22:57｜2021-02-07 20:24:25
高雄市警局驚傳有兩名員警曾與新冠肺炎確診者同桌吃飯，高雄市衛生局今（7）日指出，經回溯該名確診者的接觸者，確實其中有兩位高雄市的員警，兩名接觸者在昨日經過第一次採檢都呈現陰性，目前持續居家隔離中。
據了解，確診者為指揮中心在昨（6）日公布的案925，據指揮中心資料指出，案925為本國籍40多歲的男性，在今年1月8日返台，檢疫期滿後在1月25日上班，期間一直無症狀，因近期將赴美工作，遂於2月4日到醫院自費採檢，在2月6日確診，衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。高雄市簡任技正潘炤穎表示，這件事情是在上個月底發生，確診者已經過居家檢疫跟自主健康管理，但因為近期要出國自行採檢才確診，經回溯接觸者，確認接觸者中有兩名是高雄市的員警，曾和確診者一起用餐，所以這兩名員警也被列為居家隔離的對象，在2月6日經第一次採檢，兩人都呈現陰性，之前的接觸也沒有什麼問題，目前持續居家隔離中。
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