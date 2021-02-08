籲中美關係正確航向　新華社連發4評論稱4不得

（中央社台北7日電）中國官媒新華社今天連發4篇系列評論，闡述「正確把握中美關係航向」的「4不得」。評論認為，中美兩國「合則兩利、鬥則俱傷」。
新華社今天發布的4篇系列評論主題分別為「中美關係大局毀不得」、「人心相通之橋拆不得」、「經貿往來之勢擋不得」及「科技交流之路斷不得」。內容不少提及上世紀中美官員互動的回顧，也頻頻提到中美之間不應持續衝突與對抗，頗有對美喊話的意味。評論說，過去幾年裡，「中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難」。文中稱，「美方一些政客固守冷戰思維，把中國視作威脅，採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，阻撓破壞中美正常交往和互利合作，試圖推動中美『脫鉤』甚至所謂『新冷戰』」。評論認為，看待中美關係要看大局，不能只盯著兩國之間的分歧。又說衝突對抗沒有未來、歷史大勢不可阻擋，而時代挑戰呼喚中美共同擔當。評論表示，今年是中美「乒乓外交」50周年。1971年，中美用體育運動打破了相互隔絕的堅冰；2017年，兩國人員往來超過530萬人次，中國在美留學生總數超過40萬人，美在華留學生也增加到2萬人。評論聲稱，人文交流給兩國人民帶來實實在在的好處。美方數據顯示，中國在美留學人員占在美全部留學生總數的1/3，每年給美國貢獻的價值超過150億美元。在經貿往來方面，評論說，雖然美國川普政府推動縮減在中國投資，但美國投資者對中國證券的持有率近年一直居高，川普政府的政策並沒有影響市場對兩國之間更大規模金融融合的期待。文章表示，2020年中美關係經歷了40多年來最嚴峻局面，但中美經貿合作逆勢成長，全年貨物貿易額增幅超過8%。在科技交流方面，評論先稱「『上屆美國政府』以維護國家安全為藉口對中國科技領域無端打壓、密集封殺，手法惡劣，令人震驚」，然而，評論認為，「與40多年前兩國學者間的零星聯繫不同，今天的中美科技交流早已形成無法阻擋的燎原大勢。」（編輯：翟思嘉）1100207