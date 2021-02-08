印度擴大疫苗外交　與中國互別苗頭

路透社報導，印度的亞洲勁敵中國也已承諾將配送疫苗。印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府試圖搶先對手一步，至今已提供鄰國數以百萬計本土製的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca PLC）疫苗，就算印度本身才剛啟動接種計畫。印度是防治多種疾病的疫苗的全球最大製造國。莫迪為了改善區域關係、抗衡中國的政經主導力，正在運用這份實力。印度駐金邊（Phnom Penh）的外交使節表示，在柬埔寨總理洪森（Hun Sen）向莫迪提出要求後，新德里當局已批准緊急提供10萬劑疫苗給柬埔寨。柬埔寨是中國重要盟友，料將獲中國提供100萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗，主要是國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。印度駐柬埔寨大使柯布拉加德（DevyaniKhobragade）說：「雖然夥伴國家競相提出無數要求，而且我們還有對本國人民的承諾，仍已透過印度血清研究所（Serum Institute of India）確定會供貨。」印度已依據疫苗友好倡議（Vaccine Friendshipinitiative），提供疫苗給緬甸、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾地夫等國家，協助它們開始為第一線人員接種。今天印度也將50萬劑阿斯特捷利康疫苗送至阿富汗，成為抵達這個戰亂國度的首批疫苗。目前阿富汗還在等待世界衛生組織（WHO）緊急批准接種。印度多年來對阿富汗挹注數以百萬計美元的投資，藉此擴大抗衡宿敵巴基斯坦對阿富汗的影響力。一名政府消息人士表示，給阿富汗的疫苗是「以贈與作為提供基礎」。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（AnuragSrivastava）說，印度迄今已透過捐助和商業合約等方式，供應1560萬劑疫苗給17個國家。斯里瓦斯塔瓦更指出，未來幾週印度還會寄送疫苗到蒙古國、加勒比海諸國和太平洋島國。他表示：「對外供貨持續中，端視（疫苗）可取得性和國內需求。」印度累計確診案例數高居全球第二，目前計劃於8月以前對3億人實施接種。印度在1月16日啟動接種行動後，頭兩週約有300萬醫護人員施打疫苗，未來必須加緊腳步，到夏天才能達標。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100207