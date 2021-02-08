全聯分店超狂！網見「豪華程度」驚呆：彷彿置身購物天堂

連鎖超市「全聯福利中心」販售商品應有盡有，是不少主婦採買生鮮蔬果及日用品的首選之一。而近日有女網友就分享，自己家附近的全聯分店，不僅商品種類多元、齊全，店內環境也很寬敞舒適，超狂「豪華程度」曝光，其他網友全都驚呼「彷彿置身購物天堂」。

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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中貼出數張照片分享，位於新北市三重與蘆洲交界處的全聯店內照，畫面可見，店內商品各種各樣，不僅有許多生鮮蔬果、冷凍食品，甚至還有星巴克專區和無印良品等，環境既寬敞又舒適，讓原PO忍不住與大家分享。

▲位於三重與蘆洲交界處的全聯分店，動向寬敞舒適。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

▲店內生鮮蔬果應有盡有。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

▲店內商品各種各樣，甚至還有星巴克專區和無印良品等。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

而網友一看店內「豪華程度」後，全都超羨慕，紛紛留言「我好羨慕...」「像百貨商場了」、「也太漂亮了」、「哇塞！是旗艦店來著嗎？」「看起來好好逛」、「希望我們這邊也有無印」、「有傑森超市的味道」、「看起來很高級明亮我喜歡」、「真的很舒適，整修過後讓人彷彿置身購物天堂」。

另還有人透露「高雄三多的全聯也很大間，像是百貨公司的生鮮超市了」、「龍潭現在也是這樣」、「嘉義也有，超愛逛」；不過，也有網友表示「我不管裝潢怎樣，我只在乎結帳金額不要有錯」、「再寬敞都一樣啦...請支援收銀」。（編輯：許苡晴）